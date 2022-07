Veiligheidsregio’s: vanaf 1 oktober gaat het Rijk weer over de asielopvang

Een familie wacht buiten de hekken van aanmeldcentrum Ter Apel todat er binnen plek is. De afgelopen weken hebben er geregeld mensen buiten of op provisorische plekken in bijvoorbeeld kantoorgebouwen op het terrein geslapen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hubert Bruls stelt dat de rijksoverheid veel beter in staat is om meer opvangplekken te creëren dan gemeenten. De 25 veiligheidsregio’s waarin de Nederlandse gemeenten worden gevat, zijn bedoeld voor het aanpakken van crises en rampen. Bijvoorbeeld wat betreft de brandveiligheid of in het bestrijden van de coronacrisis. Toch zijn de veiligheidsregio’s in groeiende mate betrokken geraakt bij de opvang van asielzoekers, op aandringen van het kabinet.

De veiligheidsregio’s en het Rijk zijn eerder overeengekomen dat vanaf 1 juli 5.625 opvangplekken beschikbaar zouden zijn, maar dat waren er afgelopen vrijdag nog maar 3.000. De gevolgen zijn direct zichtbaar, met name bij de noodopvang in Ter Apel. Daar sliepen zondagnacht nog zo’n driehonderd asielzoekers buiten op de grond voor de opvang, iets wat de afgelopen weken vaker gebeurde. ‘Tenhemelschreiend’, aldus Bruls. ‘Dit zijn beelden die ik alleen in Frankrijk en Hongarije dacht te zien.’

Weren kansloze asielzoekers

Dat gemeenten de schuld krijgen van de taferelen die zich al weken afspelen in de crisisopvang noemt hij ‘apart’, aangezien de structurele oplossingen in Den Haag liggen. Naast het opzetten van grootschaliger opvangplekken pleit Bruls ook voor het weren van asielzoekers die geen recht hebben en krijgen op een verblijfsstatus omdat ze bijvoorbeeld uit zogeheten veilige landen komen.

Dat kan niet, zegt het kabinet. Wel worden de ‘veiligelanders’ versneld door de asielprocedure geloosd, zodat ze eerder uitgezet kunnen worden. Het is onbekend welk percentage van de huidige asielzoekers veiligelanders zijn.