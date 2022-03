Veiligheidsregio's moeten 50 duizend opvangplekken regelen • FIFA laat voetballers in Rusland en Oekraïne transfervrij overstappen

• Oekraïne voorzichtig positief over veilige evacuatie na onderhandelingen met Rusland

• Ruim 50 miljoen euro opgehaald door Giro555 voor hulpverlening in Oekraïne

• 40.000 burgers zijn geëvacueerd uit Charkiv, nog zeker 4.000 mensen vast in buitenwijken van Kyiv

• Premier Rutte, Trudeau en Johnson willen snel van Russisch gas en olie af