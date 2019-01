Veiligheidsoperatie in Keniaanse hoofdstad Nairobi voorbij: alle terroristen gedood

Vrouwen worden geëvacueerd uit een kantoorgebouw. Beeld EPA

Het staatshoofd sprak over veertien doden. Volgens Kenyatta brachten veiligheidstroepen tijdens de operatie meer dan zevenhonderd burgers in veiligheid. Meerdere medewerkers van het hotel zaten ruim zestien uur vast in het gebouw. De islamitische terreurgroep Al Shabaab uit buurland Somalië heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Bij de aanval vielen ook minstens acht gewonden. Ook kwam er tenminste één aanvaller om; de BBC meldt dat een persoon zichzelf opblies in de lobby van het gebouw. De aanval speelde zich af in een chique buurt niet ver van het winkelcentrum Westgate, waar in 2013 67 burgers omkwamen bij een vergelijkbare aanslag van Al Shabaab.

Over de situatie rond het complex aan 14 Riverside Drive, waar onder meer het DusitD2-hotel is gevestigd, was vlak na het begin van de aanval nog veel onduidelijk. Volgens minister van binnenlandse zaken Fred Matiang’i was de situatie onder controle, maar even later meldden omwonenden dat zij nog steeds geweervuur hoorden. Familieleden zeiden dat geliefden zich schuilhouden in het complex. ‘Ik wissel appjes uit met mijn broer’, zei een vrouw.

Al Shabaab heeft afgelopen jaren vaker aanslagen in Kenia gepleegd, waarbij groepjes terroristen bleven vechten tot de dood. De aanvallen zijn vergeldingen voor militaire operaties die het Keniaanse leger uitvoert op Somalisch grondgebied vanwege de burgeroorlog die daar al jarenlang woedt. In 2015 werden bij een aanval op de universiteit van Garissa meer dan 150 studenten gedood.

Veiligheidstroepen helpen burgers te vluchten. Beeld AP