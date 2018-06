Veiligheidsmonitor: meeste ergernis door hardrijders en hondenpoep

Hardrijders en poep op de stoep veroorzaken de meeste ergernis in kleine en middelgrote gemeenten. In de grote steden ergert men zich het meest aan hangjongeren, parkeerproblemen en drugsoverlast.Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijkse landelijke enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder onder meer worden bevraagd over overlast in hun woonomgeving.

Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt, antwoordt ruim een kwart van de Nederlanders met ‘te hard rijden’. Hondenpoep krijgt van 18 procent (bijna een op de vijf) de hoogste prioriteit en 15 procent van de ondervraagden ergert zich het meest aan parkeerproblemen. Vooral grensgemeenten zeggen te lijden onder drugsoverlast.

Dalende overlast

Overlast van hondenpoep en hangjongeren daalt ten opzichte van voorgaande jaren. Reden daarvoor zijn boetes tegen niet-opgeruimde hondenpoep en de aanpak van hangjongeren, met name in de grote steden. Volgens het CBS zijn het overigens vooral 65-plussers en burgers met een migrantenafkomst die zich het meest ergeren aan hondenpoep.

Ook regionale verschillen spelen een rol in de mate van ergernis over de leefomgeving. Nederland telt tien regionale eenheden. Die indeling is gebaseerd op de politieregio’s (die zijn bepaald in de Politiewet uit 2012). In Noord- en Oost-Nederland, Zeeland, Brabant en Limburg ergeren mensen zich dubbel zo vaak aan hardrijders als Amsterdammers (15 procent). Amsterdammers storen zich vooral aan hangjongeren en rommel op straat (24 procent). Het bezoek van miljoenen toeristen ‘zal daarbij een rol spelen’, aldus de onderzoekers.

Voorrang voor hondenpoep

Ongeveer 20 procent van de mensen in Limburg, Oost-Brabant en Noord-Nederland vindt dat hondenpoep voorrang moet krijgen in de aanpak van overlast. In Midden-Nederland, Noord-Holland, Den Haag, Rotterdam en Zeeland - West-Brabant vindt met vooral dat parkeerproblemen het eerst moeten worden opgelost.

In Amsterdam is de overlast van rondhangende jongeren het grootst. Inwoners van Delft en Groningen vinden vaker dan gemiddeld dat overlast door buren met prioriteit moet worden aangepakt. In Apeldoorn, Purmerend en Zaanstad ergert men zich het minst aan de buren.

Wat opvalt is dat slechts heel weinig ondervraagden, minder dan 1 procent in totaal, zich ergert aan graffiti, dronken mensen op straat, hinder van bars, restaurants of snackbars, of lastig worden gevallen op straat (zoals bijvoorbeeld worden nagefloten).

De aanpak van buurtoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties. Zij baseren hun beleid mede op de uitkomsten van deze tweejaarlijkse enquête van het CBS.