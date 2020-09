‘Veiligheidsissue’ bij FvD-bijeenkomst blijkt loos alarm, aldus politie

Theo Hiddema (FvD), Thierry Baudet (FvD) tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

‘We hadden informatie over een mogelijke verdachte situatie', schrijft de politie Gelderland op Twitter. ‘Op basis daarvan zijn vanavond verschillende personen gecontroleerd, maar tijdens de controle bleek nergens uit dat zij iets kwaads in de zin hadden. Er is niemand aangehouden en de bijeenkomst is weer hervat.’

Publiek niet in gevaar

Na een halfuur afwezigheid kwam Theo Hiddema al terug naar de zaal. Hij liet weten dat Baudet niet meer terug zou keren op het podium in Arnhem vanwege de veiligheidssituatie. Aan het eind van de avond liet de partijleider toch nog zijn gezicht zien en beantwoordde vragen vanuit de zaal.

Baudet benadrukte dat het publiek nooit in gevaar is geweest. ‘Heel vervelend dat dit in Nederland moet gebeuren’, aldus de Baudet. Eerder had Hiddema laten weten dat de bezoekers ‘gegijzeld’ waren door de veiligheidssituatie en niet weg konden. Een beveiliger ontkende die laatste uitspraak en stelde dat bezoekers konden vertrekken als ze naar huis toe willen.

Over de aard van de bedreiging gaven de FvD-politici niks prijs. Theo Hiddema zegt zelf ook niks te weten. Een woordvoerder van de partij schrijft: ‘Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema. Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit voorzorg uit de zaal vertrokken. Het publiek is op geen enkel moment in gevaar geweest.’

Buiten theater Musis in het centrum van Arnhem was politie aanwezig en er cirkelde een politiehelikopter boven de binnenstad.

Volkskrant-verslaggever Dion Mebius stond naast Thierry Baudet, toen de politicus iets werd ingefluisterd. ‘Hij draaide zich meteen om en snelde de zaal uit. Hij riep nog ‘Theo!’, omdat zijn collega Hiddema mee moest.’

Forum voor Democratie presenteert dinsdagavond in Arnhem een visie op het Nederland van 2040. Het is het eerste grote evenement van de partij sinds de coronacrisis.