Veiligheidsdiensten VS waarschuwen voor binnenlands terrorisme

Trumpaanhangers bestormen het Capitool. Beeld REUTERS

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid stelt dat de bestorming van het Capitool op 6 januari sommige extremisten zelfvertrouwen heeft gegeven om nieuwe aanvallen te plannen of daartoe op te roepen. Het departement zegt momenteel echter nog geen specifieke informatie te hebben over een concreet plan voor een binnenlandse terreuraanslag.

In een woensdag gepubliceerd bulletin staat wel dat een forse groep Amerikanen zodanig ‘gefrustreerd’ is over het heersende overheidsgezag dat zij overwegen om ‘gekozen politici en overheidsgebouwen’ aan te vallen. ‘Desinformatie en samenzweringstheorieën’ verergeren de dreiging, die zeker nog ‘enkele weken zal aanhouden’. Formeel geldt de waarschuwing tot eind april.

Dilemma Biden

Hoewel dit soort waarschuwingen van de Binnenlandse Veiligheidscoördinator niet ongewoon zijn, is het wel de eerste van zijn soort sinds een jaar. Bijzonder is ook dat de dreiging nu niet is gekoppeld aan een specifiek evenement, zoals de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli, maar dat het gaat om een langdurige dreiging op verschillende plekken in het hele land.

De uitgesproken waarschuwing voor ‘binnenlands terrorisme’ plaatst de kersverse president Biden bovendien voor het dilemma hoe hij de mogelijk gewelddadige politieke tegenstanders moet noemen. Zijn het terroristen of extremisten? Die definitie kan vergaande juridische consequenties hebben voor werkgevers en familieleden van verdachten, bijvoorbeeld omdat het volgens Amerikaanse wetgeving verboden is om terroristen financieel te ondersteunen. De wet is minder duidelijk als het gaat om politieke extremisten.

Waakzaamheid

Opmerkelijk is ook dat Amerikaanse burgers expliciet worden opgeroepen door de Veiligheidscoördinator om mee te helpen bij de bestrijding van binnenlands terrorisme. Bijvoorbeeld door verdachte activiteiten (ook op internet) te melden bij autoriteiten. Burgers worden daarnaast aangemoedigd om grote menigten en demonstraties te vermijden en om de gegevens van hun noodcontacten bij zich te dragen.

Overheidsdiensten nemen ondertussen voorzorgsmaatregelen om een herhaling van de Capitoolbestorming te voorkomen. Opsporingsdiensten hebben al circa 135 verdachten gearresteerd en daar komen elke dag extra arrestanten bij. Enkelen van hen hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. De Senaat onderzoekt momenteel ook of voormalig president Trump schuld heeft aan het opjutten van de menigte die het Capitool bestormde. Zijn Republikeinse partijgenoten worstelen met die schuldvraag en met Trumps toekomstige rol in de partij.