Veiligheidsdienst AIVD beging ‘doodzonde’ bij opstellen ambtsbericht over Haga Lyceum

Wat de AIVD niet had mogen schrijven in het ambtsbericht

Salafistisch gedachtegoed

‘(...) willen de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsleer wijden en zijn van plan om ook buiten reguliere lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen.’

Dit is een van de passages die begin maart tot grote beroering leidde. Zo zei de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman ‘dat er op de school antidemocratisch onderwijs werd gegeven’, het was voor haar een belangrijke reden om de subsidiëring van de school op te schorten.

De CTIVD concludeert nu dat de zin ‘ongenuanceerd’ is. Wat de precieze toedracht is, blijft onduidelijk. ‘Als we daar te veel over zeggen, onthullen we staatsgeheimen’, aldus CTIVD-secretaris Jantine Kervel-de Goei. Maar in het rapport schrijft de CTIVD wel dat de AIVDduidelijker had moeten zijn naar de ontvangers dat niet concreet was vastgesteld dat het salafistisch gedachtengoed reeds werd uitgedragen op de school. ‘Daarmee had de urgentie van de berichtgeving door de ontvangers beter kunnen worden ingeschat. Dit gebrek aan duidelijkheid is onzorgvuldig.’

Homoseksualiteit niet bespreekbaar

‘Het dienstverband van een docent kon geen doorgang vinden, omdat deze persoon van plan was om homoseksualiteit te bespreken met de leerlingen.’

Volgens de CTIVD is dit een van de zinnen die ‘zodanig zijn verwoord dat zij strikt genomen wél onderbouwd kunnen worden door (betrouwbare) inlichtingen, maar desondanks een te ongenuanceerd beeld geeft van de onderliggende inlichtingeninformatie’. Kervel-de Goei: ‘De bewering is dus niet uit de lucht gegrepen, maar bevatte een kern van waarheid.’ In het rapport schrijft de CTIVD daarover dat ‘meerdere factoren bijdroegen aan het feit dat het dienstverband geen doorgang vond’.

Dat sluit aan bij de verklaring die directeur-bestuurder Soner Atasoy eerder in de Volkskrant opperde voor de passage. Hij vertelde dat een CKV-docent tijdens een sollicitatiegesprek zei dat die homoseksualiteit met leerlingen wilde bespreken. Atasoy zou slechts hebben gezegd dat dit niet logisch paste binnen het vak CKV, en wees de sollicitant naar eigen zeggen om andere redenen af.

Geen islamitische wetsschool

‘Het beleid en de leer van de school is gebaseerd op de Koran en de Sunna waarbij zij geen islamitische wetsschool aanhangen.’

Er is bij de AIVD onvoldoende onderbouwing om deze passage overeind te houden, stelt de CTIVD. De zin had dus nooit zo in het ambtsbericht opgenomen mogen worden. Dat lijkt voor islamleken misschien niet zo relevant, maar is het wel degelijk. Het niet aanhangen van een wetsschool is binnen de islam namelijk een belangrijk kenmerk van salafisten. Of, zoals de CTIVD schrijft: ‘Dit is een kenmerk dat de school binnen het fundamentalistische spectrum van de islam plaatst.’ Het was dus deze passage, waarop critici zich konden baseren toen zij stelden dat het Haga Lyceum een ‘salafistenschool’ is.

Overigens schrijft het Haga Lyceum zelf op de website onder het kopje ‘Kernwaarden’ dat de school onderwijs biedt ‘dat zijn grondslag en bestaansrecht vindt in de islam, de islam zoals begrepen en uitgelegd door de vier traditionele wetsscholen’.

Contact met ‘kaukasus Emiraat’

‘Het is bekend dat zij in de periode 2009-2012 contact onderhielden met de terroristische groepering ‘het Kaukasus Emiraat’ (...) noemden de rebellenleider van het Emiraat van de Kaukasus ‘hun leider’.’

De vermeende banden van de gebroeders Atasoy met een terroristische organisatie kregen veel aandacht in de media, maar hadden volgens de CTIVD ‘niet op deze manier in het ambtsbericht mogen staan’.

In het rapport onthult de CTIVDdat de twee zinnen waar de toezichthouder over struikelt dit voorjaar ook bij de AIVD intern al ter discussie stonden. Een analist van een andere afdeling liet weten dat hij, nadat het ambtsbericht was verstuurd, twijfelde aan de informatie over de banden van de Atasoys met het Kaukasus Emiraat. Juristen van de dienst hielden vol dat de passage niet gecorrigeerd hoefde te worden.

Gezien de grote maatschappelijke ophef die er toen al was over het bericht, verbaast het de CTIVD zeer dat de betrokken medewekers de leiding van de AIVD niet op de hoogte hadden gesteld van de gerezen twijfel.

Financiering van Kaukasus Emiraat

‘(...) en worden in verband gebracht met financiering van het Kaukasus Emiraat.’

Ook deze bewering uit het ambtsbericht geeft volgens de CTIVD een ‘te ongenuanceerd beeld’. Over de onderliggende informatie die de dienst wel heeft, geeft de toezichthouder vervolgens geen nadere toelichting.

De Atasoys vertelden eerder aan de Volkskrant dat de inlichtingendienst tussen 2009 en 2012 onderzoek deed naar hun connecties met Tsjetsjenen. Dat was volgens Soner Atasoy nadat een zakenpartner de AIVD getipt zou hebben. ‘We hadden een conflict en hij dreigde een melding te doen bij de AIVD. Zo word je dus genaaid.’

Son Tekin Atasoy: ‘Hij zou vertellen dat we Tsjetsjenen helpen. We gingen om met veel Tsjetsjenen, kwamen op hun bruiloften. Daar komen ook mensen die hebben gevochten. Maar je kunt er niet door een Nederlandse bril naar kijken. Soms steunt de ene helft van een Tsjetsjeense familie de Russen en de andere helft het verzet.’

En wat de AIVD wel had mogen schrijven in het ambtsbericht

Contact met leiders Emiraat in België

‘Degenen met wie (...) en (...)in contact stonden waren de leiders van het Emiraat in België.’

Deze bewering wordt volgens de CTIVD ondersteund door voldoende bewijs. De vraag die openblijft: wie zijn die ‘leiders’ en waaruit bestond dat contact?

Eerder zeiden Soner en Son Tekin Atasoy tegen de Volkskrant dat ze al bijna twintig jaar veel omgaan met Tsjetsjenen. De eerste die ze leerden kennen, was ene Ali uit Rotterdam, een bewoner van het asielzoekerscentrum waar de broers het onverkochte brood van hun Rotterdamse bakkerij naartoe brachten. Samen met Ali ontfermden de Atasoys zich in 2001 over de beroemde Tsjetsjeense kinderdansgroep Daymohk (‘Mijn land’), die een bezoek aan Nederland bracht. Later kwamen er Tsjetsjenen werken in de bakkerijen die de Atasoys exploiteerden. Via de Tsjetsjenen uit de bakkerij leerde Soner ook zijn Tsjetsjeense vrouw kennen. Sinds hun huwelijk in 2004 heeft hij Tsjetsjenië naar eigen zeggen drie keer bezocht.

Gescheiden onderwijs mannen en vrouwen

‘Er wordt gestreefd naar gescheiden onderwijs tussen mannen en vrouwen; een groot deel van het onderwijs wordt nu al gescheiden gegeven’

Dit klopt zonder meer. De school heeft er ook nooit geheimzinnig over gedaan te streven naar gescheiden klassen. Omdat dat door de omvang van de school nog niet altijd lukt, zitten meisjes in veel klassen aan een andere kant van het lokaal dan jongens. Tijdens het gebed verblijven menstruerende meisjes in een aparte ruimte. Het is dan ook niet verrassend dat de CTIVD constateert dat deze passage ‘voldoende is onderbouwd’.

Toch is de CTIVD ook kritisch over het opnemen van deze passage omdat die kenmerken niet aantonen dat ‘de school verdergaat dan binnen de vrijheid van godsdienst (en in dit geval ook de vrijheid van onderwijs) is toegestaan. Deze kenmerken, die ook aanwezig zijn binnen religieuze scholen uit verschillende andere geloofsrichtingen, kunnen niet zonder meer worden aangevoerd om een risico of een dreiging te onderbouwen.’

Salafistische aanjagers

‘(...) omringen zich met salafistische aanjagers, zoals (...)’

De eerste zin van het persbericht dat de CTIVDvrijdag verstuurde luidt: ‘De AIVD heeft terecht besloten om gegevens te verstrekken (...) over het Cornelius Haga Lyceum en bij de school betrokken personen.’Dit gaat over een groep radicale figuren die op uiteenlopende manieren contact hebben gehad met de schoolleiding. Het is algemeen bekend dat de dienst hier onder meer doelt op docent Kasim Tekin, die verbonden is aan ‘de salafistische jongerenorganisatie Moslimjongeren Almere’, de Britse shariageleerde Haitham al-Haddad, die de school heeft bezocht en Abdullah Özütürk, van wie bekend is ‘dat meerdere uitreizigers bij hem lezingen en lessen hebben gevolgd’. Hun betrokkenheid vormt op termijn mogelijk een dreiging voor de veiligheid, concludeert de CTIVD. En dat is iets waar de dienst terecht overheidsdiensten van op de hoogte wilde brengen.