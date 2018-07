Veiligheidsadviseur van Macron aangehouden na hardhandig optreden bij demonstratie

Een veiligheidsadviseur van president Macron, Alexandre Benalla, is vrijdagochtend aangehouden door de politie. Benalla was donderdag in opspraak geraakt door een publicatie in de Franse krant Le Monde over zijn gewelddadige optreden tijdens een demonstratie op 1 mei.

De politie verhoort hem in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek dat door het Franse Openbaar Ministerie is geopend. Benalla wordt verdacht van het gebruiken van geweld tijdens het uitvoeren van een publieke functie. Het OM verdenkt Benalla er ook van dat hij zich ten onrechte heeft voorgedaan als politieagent. Op videobeelden is te zien dat hij een oranje band met de tekst ‘politie’ om zijn arm heeft.

Benalla was eerder werkzaam als bodyguard van president Hollande. Sinds het aantreden van president Macron had hij een bureaufunctie in het presidentiële Élysée-paleis.

De Franse president Emmanuel Macron, met naast hem veiligheidsadviseur Alexandre Benalla (links). Foto AFP

De veiligheidsadviseur had vooraf toestemming gevraagd een manifestatie bij te wonen op 1 mei, de Dag van de Arbeid, waarop in Frankrijk traditiegetrouw veel wordt gedemonstreerd. Volgens het Élysée wilde Benalla het protest ‘observeren’. Uit videobeelden blijkt echter dat de gewezen bodyguard aan de zijde van de Franse oproerpolitie met harde hand heeft ingegrepen. Op de beelden is te zien dat Benalla een demonstrant meesleurt en hardhandig tegen de grond werkt.

Het tafereel speelt zich af in het centrum van Parijs en is opgenomen door een partijlid van La France Insoumise, de linkse oppositiepartij van politicus Jean-Luc Mélenchon. Op de beelden is te zien dat Benalla, met een oproerpolitiehelm op, een vrouw wegtrekt uit de demonstratie. Daarna sleurt hij een mannelijke demonstrant mee, die hij tegen de grond werkt. Als hij vervolgens merkt dat hij wordt gefilmd, wendt hij zijn gezicht af.

Het Élysée maakte vrijdagochtend bekend dat Benalla wordt ontslagen. Eerder was de veiligheidsadviseur alleen disciplinair geschorst voor een periode van twee weken. Nadien zou hij ‘alleen interne werkzaamheden op het Elysée’ hebben mogen verrichten.

Volgens een woordvoerder was dat ‘de zwaarste sanctie die ooit is opgelegd aan een Elysée-functionaris met een dergelijke functie’. Benalla was desondanks te zien op beelden van de huldiging van het Franse voetbalelftal na de WK-zege, naast de bus van de Franse equipe, waar hij ogenschijnlijk als beveiliger optrad.

Dat Benalla nu toch wordt ontslagen, is volgens het Élysée het gevolg van ‘nieuwe feiten, die eerder onbekend waren’. Het gaat om het ‘onrechtmatig ontvangen van politiedocumenten’. Benalla heeft politieagenten gevraagd hem beelden van een surveillancecamera te overhandigen, waarop zijn acties te zien zijn. Benalla zou het beeldmateriaal inderdaad hebben ontvangen. Drie agenten, waaronder twee commissarissen, worden verdacht van betrokkenheid bij dat voorval. Zij zijn tot nader order geschorst.

Doofpot

Parlementsleden van verschillende oppositiepartijen wierpen donderdag de vraag op of het Élysée de affaire in de doofpot heeft willen stoppen. De oppositie wil van de verantwoordelijke bewindslieden weten waarom het incident nu pas naar buiten is gekomen.

Donderdag bleek dat Gérard Collomb, de minister van Binnenlandse Zaken die onder meer verantwoordelijk is voor de politie, op 2 mei al op de hoogte was van het incident. Collomb was donderdagmiddag niet bij het debat in het parlement aanwezig. Dat kwam hem op felle kritiek van veel parlementariërs te staan.

Een meerderheid van het parlement stemde dan ook in met een parlementair onderzoek. De onderzoekscommissie die daartoe is aangesteld zal onder meer Collomb gaan verhoren, naar verluidt aanstaande maandag of dinsdag. De verhoren vinden achter gesloten deuren plaats. De commissie verwacht dat het onderzoek ongeveer een maand zal duren.

De affaire-Benalla is de zwaarste politieke crisis die Emmanuel Macron sinds zijn aantreden als president doormaakt. Grote vraag is of Macron van de affaire op de hoogte is geweest. In de Franse media wordt geopperd dat dat weleens het geval zou kunnen zijn – Benalla werkte de afgelopen maanden vaak in de directe nabijheid van de president.

Macron zelf zwijgt tot dusver in alle toonaarden over het incident. Donderdag wilde de president, die op bezoek was in de Franse stad Périgueux, niet op vragen over het voorval ingaan. ‘Ik ben hier nu voor de mensen hier’, zei hij desgevraagd. Toen een omstander hem bevroeg over de gedragingen van zijn bodyguard, antwoordde de president: ‘Mijn bodyguard is hier, naast mij.’ Hij wees daarbij op de beveiliger die naast hem liep – een andere man dan Benalla.