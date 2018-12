Veiligheid Stint ‘ontoereikend’, bolderkar blijft verbannen van de openbare weg

Dat stelt TNO donderdagochtend op een persconferentie over de Stint in Den Haag. Het onderzoeksinstituut was na het ongeluk door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd een veiligheidsanalyse over de elektrische bolderkar op te stellen. De belangrijkste conclusie in die analyse: de Stint kan, zoals werd gevreesd, op hol slaan als de nuldraad breekt. Ook remmen zowel oude als nieuwere modellen Stints twee tot drie keer te traag af.

Dat zijn niet de enige problemen: zo is het niet mogelijk om de Stint handmatig naar een veilige plek te duwen als deze op de parkeerrem staat. Door het ontbreken van een zitplaats op de bolderkar loopt de bestuurder het risico om te vallen. Ook kan de Stint door de ingebouwde automatische rem zodanig snel stoppen dat de bestuurder de controle over het voertuig verliest. Bij het nieuwste model Stint is ten slotte niet altijd duidelijk wanneer deze in de parkeerstand staat, waardoor dat de bolderkar er op een helling vandoor kan rollen als de bestuurder even niet oplet.

Ingrijpende aanpassingen

Zonder ingrijpende aanpassingen is de elektrische bolderkar niet veilig genoeg voor de openbare weg, concludeerde Van Nieuwenhuizen, die ook bij de persconferentie in Den Haag aanwezig was. Tot vandaag was de Stint slechts geschorst; nu trekt de minister haar toestemming voor het gebruik ervan definitief in. ‘Eén klein aanpassinkje is niet genoeg om de problemen op te lossen’, lichtte Van Nieuwenhuizen toe. ‘In haar huidige vormen kan de Stint niet terugkeren op de weg.’

Voor de kinderdagverblijven is het verbod op de Stint een groot probleem. Vele van hen zijn voor het vervoeren van hun kinderen afhankelijk van de bolderkar. Van Nieuwenhuizen zei zich te realiseren dat haar boodschap voor de kinderdagverblijven een vervelende is. ‘Maar de verkeersveiligheid geeft de doorslag. Zeker waar het om kinderen gaat moet de veiligheid voorop staan.’ De minister wilde niet ingaan op mogelijke compensatie voor organisaties die Stints hebben gekocht.

Dodelijk ongeluk

Het onderzoek van TNO spitste zich slechts toe op de Stint zelf, niet op het dodelijke ongeluk van 20 september in Oss. Naar dat ongeluk, waarbij vier kinderen om het leven kwamen bij een botsing met een trein op een overweg, voeren politie en het Openbaar Ministerie momenteel een ander, strafrechtelijk onderzoek uit. De uitkomst ervan wordt pas over enkele maanden verwacht.