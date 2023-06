Veiligheid bedreigde Gay Pride in Jeruzalem valt onder homofobe minister die zelf tegen parade heeft gedemonstreerd

Itamar Ben Gvir spreekt met de media, eind vorige week. Beeld AFP

Ben Gvir organiseerde in 2005 een ‘beestenparade’ met ezels langs de route van de Pride omdat homoseksualiteit volgens hem hetzelfde is als bestialiteit. Samen met Bezalel Smotrich (de huidige minister van Financiën) riep hij indertijd op tot een ‘heilige oorlog’ tegen de ‘verontreiniging en de gruwel’ waar de parade volgens hem voor staat.

Ook dit jaar komen er serieuze dreigementen uit extremistische hoek en er zijn al drie mannen gearresteerd. Op sociale media wordt de wens geuit dat deelnemers van de Pride ‘sterven door een kogel’ of levend verbranden. De politie laat weten dat zij 2.000 mensen paraat heeft staan, zowel in uniform als undercover. Ben Gvir heeft laten weten deze operatie persoonlijk ter plaatse aan te sturen.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Terwijl de parade in Tel Aviv (die aanstaande zondag wordt gehouden) altijd uitbundig wordt gevierd, zien veel inwoners van het traditionele Jeruzalem de Pride als een zondige aangelegenheid. De mars begon in 2002 als een klein project en is, ondanks alle tegenwerking, uitgegroeid tot een evenement waar tienduizenden mensen op af komen.

Elk jaar zijn er ook tegendemonstraties, die worden georganiseerd door de rechts-extremistische organisatie Lehava, waar Ben Gvir in het verleden voor als advocaat heeft opgetreden. In een besloten Telegram-kanaal van Lehava werd deze week door een deelnemer gezegd dat het een ‘dodelijke donderdag’ gaat worden in Jeruzalem. Hebreeuwstalige media meldden woensdagavond dat inwoners van de stad berichten op hun telefoon kregen waarin zij werden opgeroepen om deel te nemen aan de tegendemonstratie, omdat ‘Jeruzalem geen Sodom is’.

16-jarige jongen vermoord

Hoe serieus dergelijke dreigementen genomen moeten worden, bleek in 2005, toen de ultra-orthodoxe Yishai Schlissel drie deelnemers neerstak. Hij kreeg tien jaar cel voor poging tot moord, maar drie weken nadat hij was vrijgelaten, in 2015, viel hij tijdens de mars weer mensen aan, en vermoordde een 16-jarige jongen. Toen de broer van Schlissel later werd gearresteerd omdat hij ook een aanslag op de parade zou plannen, trad Ben Gvir op als zijn advocaat.

De organisatie van de Pride heeft premier Benjamin Netanyahu afgelopen weekeinde gevraagd of hij zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor de veiligheidsmaatregelen rond de parade omdat Ben Gvir, gezien zijn geschiedenis, ‘hiervoor niet geschikt is’. ‘Zijn aanwezigheid bij een complexe veiligheidsoperatie is reden voor grote zorg’, aldus de organisatie Jerusalem Open House.

Ben Gvir heeft de kritiek weggewuifd en zegt zijn verantwoordelijkheid serieus te nemen, ‘ook al ben ik niet enthousiast over dit evenement’.

Netanyahu heeft de parade altijd fel verdedigd. Toen deze bijvoorbeeld begin dit jaar in een krant werd aangevallen door een politieke partner van Ben Gvir, twitterde de premier dat de Pride in Jeruzalem zal blijven marcheren. ‘Een regering die door mij wordt geleid, zal de rechten van de lhbti-gemeenschap niet schenden.’