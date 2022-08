‘Veiligelanders’ zijn nergens welkom, en daar heeft iedereen last van

Het is maar een kleine groep, maar hun impact is groot. Ze leiden een zwervend bestaan en hebben geen uitzicht op een betere toekomst, waardoor een tijdelijk bed in een asielzoekerscentrum het hoogst haalbare is geworden. Wie zijn deze ‘veiligelanders’, die zoveel onrust veroorzaken?

Het buiten slapen is niet het vervelendst in Ter Apel, zegt Ali Celik. Ook het gebrek aan hygiëne is voor hem nog overkomelijk, net als de maaltijd die ze vanavond krijgen: pasta met gehakt dat verdacht veel op varkensvlees lijkt, ook al slapen hier toch zeker een paar honderd moslims buiten.

Er valt zelfs te leven met de vrachtwagens die om de haverklap langsrijden, vaak met een wapperende boerenzakdoek aan hun spiegel, hard toeteren en uit hun open raampje ‘Go back!’ roepen.

Nee, de twee ergste dingen hier, zegt de 29-jarige Turkse jongen die al negen dagen en nachten op dit petieterige, smerige, dorre, stinkende, gekmakende grasveld langs de N366 bivakkeert, zijn het eeuwige wachten, zonder te weten waarop je wacht. ‘En die jongens die daar liggen natuurlijk. Daar, bij de wc’s.’

Wie Celik omschrijft als die jongens, heten in formeel asieljargon ‘veiligelanders’. Dat zijn asielzoekers uit landen die door Nederland als ‘veilig’ worden beschouwd, zoals Marokko en Tunesië, waardoor hun asielaanvraag eigenlijk zo goed als kansloos is. Slechts een zeer beperkt deel van deze groep, zoals Marokkaanse Rif-activisten of lhbti’ers, maakt wel kans te worden erkend als vluchteling, maar 98 procent van de migranten uit deze landen weet zelf ook al lang dat ze geen kans maken op asiel en rekenen daar ook meer niet op.

Na vaak al jaren door Europa te zwerven, is hun voornaamste motief vooral een tijdelijk verblijf in een van de Nederlandse asielzoekerscentra, omdat die garant staan voor een bed, gratis eten en beetje ‘leefgeld’. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is wettelijk namelijk verplicht iedere asielzoeker op te vangen, ook als ze weinig tot geen kans maken op asiel.

Volgens datzelfde COA bestaat deze groep veiligelanders momenteel uit ongeveer duizend personen. Hoewel dat een klein deel van de totale Nederlandse asielpopulatie is – in 2021 was 4 procent van de 24.740 mensen die een eerste asielaanvraag in Nederland deden, afkomstig uit een veilig land – is het wel degelijk deze groep die voor verreweg de meeste problemen zorgt in en rond azc’s.

Zwerven door Europa

‘Het zijn er twaalf of dertien’, zegt Celik. ‘Soms zijn er nieuwe bij, maar iedereen weet wie die jongens zijn en dat je voor ze op moet passen. Een paar wonen binnen in het azc, de rest slaapt buiten. Het zijn geen echte vluchtelingen. Ze zwerven door Europa. Sommigen spreken wel vijf talen.’

Vorige week werd een Koerdische jongen uit het groepje van Celik – op het grasveld in Ter Apel slapen de meeste nationaliteiten bij elkaar, zodat er ’s avonds altijd een paar mensen de wacht kunnen houden – nog door een groepje veiligelanders in zijn wang gesneden toen zij hun blikjes drinken probeerden te stelen. Een andere vriend werd met een schaar in zijn hals gekrast.

‘Daar moet je oppassen’, zegt ook de 22-jarige Enas uit Syrië, terwijl hij naar de wc’s wijst, helemaal aan de linkerkant van het grasveld. ‘Niemand anders wil daar slapen. Alleen de Marokkanen.’

Lang was het taboe de groep veiligelanders expliciet te benoemen als veroorzaker van de grootste overlast in het Nederlandse asielstelsel. De laatste maanden echter, lijkt dat taboe volledig verdwenen. Afgelopen donderdag trokken bijvoorbeeld een aantal Amsterdamse agenten aan de bel over de vele veiligelanders die in het weekend met de trein naar Amsterdam komen voor een, aldus een anonieme agent in De Telegraaf, ‘weekend zuipen en roven’.

In Groningen en Drenthe veroorzaakte een andere groep veiligelanders recent een staking van buschauffeurs die schoon genoeg hadden van de overlast op hun lijnen langs de opvang. En in Hardenberg eiste een deel van de gemeenteraad om geen veiligelanders meer op te nemen, omdat het plusminus twintig ‘lastpakken’ uit precies die groep waren die verreweg de meeste problemen veroorzaakten rondom het plaatselijke azc.

Ter Apel

Toch vinden de grootste problemen met veiligelanders momenteel in Ter Apel plaats. Volgens het COA is dat vooral iets van de laatste weken. Hoe meer mensen er buiten slapen, hoe meer veiligelanders uit andere azc’s ’s avonds naar het grasveld toetrekken om te kijken of er wat te halen valt.

Sommigen drinken en roken alleen wat met elkaar, anderen proberen een beetje te hosselen – zoals de jongen die een OV-chipkaart aanbiedt waarvan hij garandeert dat je ermee naar Amsterdam kunt rijden, of de jongen die kaartjes voor de gratis bus naar Emmen probeert te slijten. Maar net zo vaak proberen ze spullen uit tassen van andere asielzoekers te stelen – vrijwel altijd het begin van een vechtpartij – of belagen ze hulpverleners

Zo besloot het Rode Kruis vorige week hun mobiele servicepunt tijdelijk te sluiten, naar verluidt omdat er iets was gestolen van een van de medewerkers. Hun witte kabine stond precies op de plek waar de veiligelanders slapen. Inmiddels is hun praktijk verplaatst naar een ander stuk grasveld, een paar meter verderop.

‘Ik heb deze groep al eens eerder omschreven als een groep hooligans die meekomen in het asielproces’, zegt de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema. Hij besloot het gebied rondom het aanmeldcentrum vorige week om te dopen tot zogenoemd veiligheidsrisicogebied, waardoor het voor de plaatselijke politie onder meer mogelijk is preventief te fouilleren. ‘Die jongens komen hier niet voor asiel’, zegt Velema. ‘Ze gebruiken het proces voor een verblijf in Nederland.’

Dat zit zo. Terugkeren naar hun eigen land, zoals veel tegenstanders van een ruimer asielbeleid geregeld suggereren, is voor veiligelanders vaak geen optie, omdat landen als Marokko en Algerije terugkeerverzoeken vrijwel altijd weigeren, aldus cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

En omdat ook werken of een woning vinden zonder verblijfsvergunning onmogelijk is in Nederland, blijven er voor deze groep maar een paar opties over. Of het zwarte circuit in, of opnieuw een asielaanvraag doen in een volgend land, opdat je daar weer een paar maanden in een asielzoekerscentrum mag verblijven, inclusief leefgeld en een slaapplek.

Een deel van het buitenterrein van Ter Apel, waar veiligelanders vaak vertoeven. Beeld Harry Cock

Vingerafdruk

Formeel zou dat niet moeten kunnen. De landen van de Europese Unie hebben ooit in Dublin met elkaar afgesproken dat een migrant slechts eenmaal asiel mag aanvragen, namelijk in het land waar hij of zij als eerste aankomt. De praktijk wijst echter uit dat dit niet werkt. Want zelfs als hun vingerafdruk bij aanmelding in Ter Apel opduikt in bijvoorbeeld een Griekse of Italiaanse database, kunnen ze vaak nog maanden in Nederland vertoeven.

In dat geval krijgen ze weliswaar direct bij aanmelding een zogenoemde ‘Dublin-indicatie’, wat betekent dat ze zo snel mogelijk moeten worden teruggestuurd naar het aankomstland, maar omdat ook die andere Europese landen worstelen met een hoge asielinstroom – en niet bepaald zitten te wachten op de terugkeer van een groep bewezen overlastplegers – kunnen onderhandelingen over zo’n terugkeer wel maanden in beslag nemen. En al die tijd hebben de veiligelanders in kwestie het recht om in Nederlandse azc’s te verblijven en dus op onderdak en eten.

Kijk bijvoorbeeld naar Anas (21) en Taha (24), twee jongens uit Marokko die toegeven niet op asiel te rekenen, maar hier vooral zijn voor een paar maanden onderdak, zoals ze eerder al kregen in – ze sommen op – ‘Italië, Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Zweden’.

De twee kunnen niet terug naar hun eigen land, zijn nergens anders welkom, waardoor het Europese asielsysteem ze over het continent duwt zoals de wind dorre bladeren. Daarin staan ze niet alleen. Uit een data-analyse door de Analyse Proeftuin Migratieketen bleek eind vorig jaar dat er een aanzienlijke groep Marokkanen en Algerijnen bestaat die om de haverklap heen en weer bewegen tussen Nederland en Duitsland.

‘Het gaat vaak om jonge mannen die naar Europa zijn gegaan voor een betere toekomst’, zegt Nienke Toren van Vluchtelingenwerk Nederland. ‘Een groot deel van hen kampt met psychische problemen of is verslaafd.’

Lang niet alle veiligelanders komen automatisch in aanraking met justitie, net zoals lang niet alle asielzoekers die problemen veroorzaken veiligelanders zijn. Toch is hun aandeel bovengemiddeld groot. Uit het Incidentenoverzicht 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid bleek bijvoorbeeld dat 53 procent van de Marokkaanse en 53 procent van de Tunesische asielzoekers dat jaar een incident veroorzaakte in een asielzoekerscentrum.

Schaarse capaciteit

‘Vluchtelingen in de centra zijn hier op allerlei manieren de dupe van’, zegt Toren. ‘Ze worden aangekeken op het gedrag van deze groep en voelen zich niet veilig in de opvang. En alle inzet van de schaarse capaciteit van de IND en het COA gaat ten koste van vluchtelingen voor wie die bedoeld is. Het draagvlak voor de opvang van asielzoekers staat door deze kleine groep enorm onder druk.’

‘Klopt’, zegt de Syrische Mohammed (23), die na ruim een week wachten op het grasveld in Ter Apel afgelopen weekend twee dagen binnen mocht slapen, tot er plek nodig was voor een aantal families en hij weer naar het grasveld buiten werd verwezen.

‘Het is daar binnen iets beter dan buiten, maar ook daar zwerven ze rond’, zegt hij. ‘Je krijgt bijvoorbeeld een kamer die je van binnen op slot kunt draaien, maar niet kunt afsluiten als je gaat douchen. Op dag één hebben ze zo al mijn kleren gestolen. Ik heb het tegen het COA gezegd, maar die zeiden dat ze niets konden doen.’

Het is het COA zelf ook een doorn in het oog. Ze weten vaak precies wie overlastgevers zijn, want hun namen passeren wekelijks de revue tijdens overleggen tussen het COA, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de vreemdelingenpolitie en de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Alleen is er weinig tegen ze te doen. Uitzetten lukt vaak niet en ze opsluiten in een gesloten detentiecentrum is wettelijk onmogelijk.

Vorig jaar werd daarom een nieuwe poging ondernomen deze vorm van Europees vagebondisme tegen te gaan. De veiligelanders werden op aparte locaties in een versoberde opvang geplaatst. Ze kregen geen leefgeld, enkel maaltijden op locatie en moesten zich dagelijks melden bij het COA. Het idee was: als het voor deze groep onaangenaam is om in Nederland te verblijven, kiezen ze mogelijk een ander land uit.

Het COA was te spreken over de proef. De gemeenten waar die azc’s stonden, waren dat beduidend minder. Zo moest de politie bij het azc in Budel in drie maanden tijd tweehonderd keer uitrukken, onder meer vanwege een rits steekincidenten. Niet voor niets toonde vrijwel geen enkele andere Nederlandse gemeente zich bereid ook zo’n versoberde opvang voor veiligelanders te huisvesten, waarna de proef begin dit jaar werd gestaakt.

Ook de juridische mogelijkheid om de aanvraag van veiligelanders in een versnelde procedure van zes tot negen weken af te handelen, helpt maar nauwelijks. Zo is het onder Marokkanen en Tunesiërs de laatste tijd in zwang je voor te doen als Algerijn, omdat Algerije sinds halverwege vorig jaar als ‘onveilig’ land wordt beschouwd, waardoor je als ‘nep-Algerijn’ aanspraak maakt op een gewone, langere asielprocedure.

Adam zou zo iemand kunnen zijn. Hij zegt dat hij 17 is, ook al ziet hij er beduidend ouder uit, en dat hij uit Algerije komt, al is hij zijn papieren naar eigen zeggen kwijtgeraakt tijdens zijn tocht door Europa. Die tocht duurt overigens al jaren. Zo heeft hij al twee jaar in Frankrijk gewoond, zegt hij, vijf jaar in Duitsland, daarna een maand in Frankrijk, nog een jaar in Duitsland, en nu Nederland.

‘Ik zou graag op een plek blijven’, zegt hij. ‘Ergens wonen, werken, een gezin stichten. Maar ze willen me nergens hebben. Dus tja, wat zou jij dan doen?’