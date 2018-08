Veilig Verkeer Nederland wil dat vrachtwagens schoolroutes mijden

Schoolkinderen zijn de eerste weken na de vakantie extra kwetsbaar voor ongelukken. Foto Sofie Kesteleyn

In de eerste weken van het schooljaar zijn schoolgaande kinderen extra kwetsbaar voor ongelukken. Met name brugklassers zijn vaker slachtoffer in de maand september (gemiddeld ruim 150 incidenten): twee keer zo vaak als in andere maanden van het jaar. Dat komt doordat er in september weer veel meer auto’s op de weg rijden en de scholieren opnieuw moeten wennen aan de verkeersdrukte.

Hoe vaak vrachtwagens bij deze ongevallen zijn betrokken, is onbekend. Maar het letsel is vanzelfsprekend ernstiger dan bij een aanrijding door een personenauto. Daarom wil VVN dat vrachtwagens zoveel mogelijk van schoolroutes wegblijven.

De oproep wordt gesteund door transportverzekeraar TVM, die bezig is met het ontwikkelen van een app die chauffeurs automatisch omleidt als ze aan het begin of einde van een schooldag een route naderen waar veel kinderen zijn.

Winkels

Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemt de oproep van VVN ‘sympathiek’, maar wijst er ook op dat vrachtwagens al jaren zoveel mogelijk wijken met scholen mijden.

‘Vuilniswagens en vrachtauto’s die bouwmaterialen leveren, houden rekening met de opening- en sluitingstijden van basisscholen’, zegt een woordvoerder. ‘Natuurlijk zullen er soms vrachtwagens in de buurt van scholen rijden, aangezien er winkels in de buurt zijn. Leveranciers hebben te maken met venstertijden. Ze mogen bijvoorbeeld alleen tussen 7 en 10 uur ’s ochtends bij een winkel zijn om te lossen. Het is heel lastig om dit aan te passen.’



TLN pleit voor een structurele oplossing. ‘Gemeenten zouden logistieke routes moeten aanwijzen die geschikt zijn voor vrachtverkeer. Daarbij rekening houdend met krappe rotondes, hoge verkeersdrempels, maar ook kwetsbare plekken met scholen. Dit kunnen wij dan opnemen in onze routeplanner voor onze leden.’

Ouders

VVN wil overigens niet alleen dat vrachtwagenchauffeurs rekening houden met schoolgaande kinderen, ook ouders moeten waakzaam zijn. Zij worden opgeroepen hun kinderen in ieder geval de eerste week met de fiets of lopend te brengen. Hierdoor wennen de kinderen aan de nieuwe route en de toegenomen drukte. De organisatie wijst erop dat er na de vakantie 8 miljoen auto’s op de weg rijden, het dubbele van het aantal in de vakantieperiode.

Na zes weken vakantie zijn scholieren in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en een groot aantal Gelderse gemeenten maandag weer naar school gegaan. Volgende week begint het nieuwe schooljaar voor leerlingen in de regio Midden-Nederland. Een week daarna is het noorden aan de beurt.