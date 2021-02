Vegetarische schoolmaaltijd wekt toorn Franse ministers: ‘moralistische en elitaire ideologie’

Een leraar, met gezichtsmasker, geeft les op een school in Lyon. In die stad wil de burgemeester tijdelijk geen vlees serveren in de lunches op school. Beeld REUTERS

Het plan wat de burgemeester van de Franse stad Lyon, Gregory Doucet van de Groenen, afgelopen weekend presenteerde was vrij simpel: om de distributie van de 29 duizend dagelijkse schoolmaaltijden in zijn stad wat te versnellen, en op die manier de kans op virusbesmettingen in de pauzes te verkleinen, zou er niet langer de keuze zijn uit drie maaltijden, maar slechts uit een maaltijd. Omdat een aantal kinderen op basis van hun overtuiging of religie geen vlees eet, besloot hij dat onderdeel te schrappen van het menu, dat nog wel eieren en vis bevat.

Bijkomend voordeel: vegetarische gerechten zijn doorgaans gezonder en dierenleed bleef op deze manier zoveel mogelijk beperkt. Op Twitter schreef de burgemeester in een verklarend bericht dat de plannen bovendien tijdelijk zijn en dat zijn rechtse voorganger vorig jaar dezelfde maatregel instelde tijdens de eerste coronagolf.

Al die verklaringen ten spijt ontstond er online toch een fikse polemiek die binnen mum van tijd het centrum van de macht bereikte: de regeringsgebouwen in Parijs. Eerst was het de beurt van de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die via Twitter sprak van een ‘schandalige ideologie’; een ‘moralistisch en elitair’ beleid uit de koker van de Groenen. Zij wonen blijkbaar zo hoog in hun ivoren torens dat ze niet eens begrijpen dat ‘voor veel kinderen de schoolkantine de enige plek is waar ze vlees kunnen eten’. Ook vond hij het een ‘onaanvaardbare belediging’ voor de vele Franse boeren en slagers.

Niet veel later klom tevens de minister van landbouw Julien Denormandie in zijn digitale pen en twitterde: ‘Laten we stoppen de borden van onze kinderen vol te scheppen met ideologie’. ‘Laten we ze gewoon het eten geven dat ze nodig hebben om te groeien. Vlees is daar een onderdeel van.’ Denormandie heeft inmiddels een formeel verzoek bij het regiobestuur ingediend om de beslissing te herzien.

En plus de l’insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des « Verts » exclut les classes populaires. De nombreux enfants n’ont souvent que la cantine pour manger de la viande... Idéologie scandaleuse. https://t.co/gFGf0JWZKn — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 20 februari 2021

Vegetarische schoollunches zijn vaker onderwerp van debat in Zuid-Europa. In 2016 kondigde de burgemeester van Turijn, een Italiaanse stad op zo’n 300 kilometer van Lyon, aan dat haar stad de eerste vegetarische metropool ter wereld moest worden. In een 62 pagina's tellend manifest verhaalde zij toen uitgebreid over de voordelen voor de volksgezondheid, het milieu en het welzijn van dieren. Stap een van dat manifest: voorlichting op de scholen.

Die voorlichting kwam echter nooit van de grond, omdat de Italianen weliswaar zeer begaan zijn met de gezondheid van hun kinderen en dieren, maar ook toch wel erg gehecht bleken aan hun wekelijkse portie carne cruda, brasato al barolo en, niet te vergeten, vitello tonnato.