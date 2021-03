Veertig jaar oude steigers voor renovatie Justitiepaleis Brussel moeten nu eerst gerenoveerd voordat het paleis zelf aan de beurt is

Het Justitiepaleis in Brussel in 2018. Beeld Reuters

De staat van verval is dermate zorgelijk dat arbeiders niet de steigers op mogen. In 1984 begonnen de herstelwerkzaamheden aan het Justitiepaleis in het centrum van de Belgische hoofdstad en verschenen de eerste stellingen. Vanaf 2000 werd ook de voorkant ingebouwd met steigerwerk.

Hinken op twee gedachten

Dat er zo lang zo weinig gebeurde, komt doordat de verantwoordelijke instanties op twee gedachten hinken. Willen ze het gebouw in de oorspronkelijke luister herstellen en blijven gebruiken als gerechtsgebouw? Of wordt het gemoderniseerd en krijgt het een andere bestemming? De byzantijnse organisatie van de Belgische staat helpt niet bij het verantwoordelijkheidsvraagstuk. Intussen kost het onderhoud van de steigers alleen al bakken met geld (nu opnieuw), net als het overhevelen van juridische instanties naar andere gebouwen.

De bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel zit er duidelijk mee. ‘Stel u voor dat de Triomfboog in Parijs of de Londense Big Ben gedurende veertig jaar omringd zou zijn met stellingen’, zei hij tegen het Brusselse tijdschrift Bruzz. ‘Welke impact zou dit hebben op het wereldbeeld dat die landen uitdragen? Het Justitiepaleis in Brussel is op meerdere vlakken cruciaal voor ons land.’

Van de nood een deugd

De Belgen maken van een nood een deugd en zullen tijdens het herstellen van de steigers al proefrestauraties doen en inventarisaties maken van het werk dat nog aan het paleis moet gebeuren. Tegen 2030 moet het stellingvrij zijn. De totale renovatie is nu geraamd op 200 miljoen euro: 100 miljoen voor de binnenkant, 100 miljoen voor de buitenkant.

In de 19de eeuw gold het Justitiepaleis nog als het grootste gebouw ter wereld. Het werd opgetrokken onder het bewind van de eerste twee Belgische koningen, Leopold I en Leopold II – beiden niet vreemd van enige megalomanie – en voltooid in 1883. De grootte van het paleis vertegenwoordigde de vermorzelende kracht van het justitieel apparaat en moest ‘de kleine man’ imponeren. Die woonde bijvoorbeeld in de lager gelegen volkswijk De Marollen, waarvan een goed deel werd onteigend en tegen de grond gegooid om plaats te maken voor het paleis. Sinds de moeizame renovatie is het paleis vooral onderwerp van spot.