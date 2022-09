‘Veerkracht en gezamenlijkheid? Ja dáág, daar kan de koning ook wel wat steentjes aan bijdragen’

Student commerciële economie Coen van Amerongen past in Batavia Stad een overhemd voor zijn diploma-uitreiking. Zijn vriend Michel van Dijk (rechts) kijkt mee. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als de koning het volk vraagt om ‘veerkracht en gezamenlijkheid’ te tonen, dan denkt de 56-jarige Ursula Stas: ‘Ja, dáág.’ Want, stelt ze: als hij van ons vraagt een steentje bij te dragen, dan kan zij ook nog wel wat steentjes verzinnen die de koning kan bijdragen.

Stas duwt deze zonnige woensdagochtend de rolstoel van haar 83-jarige moeder door winkelcentrum Batavia Stad in Lelystad. Allebei zijn ze sceptisch over het koningshuis, en de oproep die de koning dinsdag deed. ‘Waarom stelt de koning niet een van zijn paleizen beschikbaar aan vluchtelingen? En wat moet hij met zo’n dure speedboot?’

In de troonrede riep koning Willem-Alexander burgers op zich voor te bereiden op grote veranderingen. ‘Want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen’, aldus de koning.

‘In navolging van Den Uyl in 1973 worden we gevraagd samen wat in te leveren. En ons teweer te stellen tegen de onzekerheden en beproevingen’, zegt Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie en Veerkracht (Vrije Universiteit). ‘Het is interessant dat nu zo nadrukkelijk wordt gezegd dat we aanlopen tegen de grenzen van ons systeem.’

Maar wat betekent die oproep voor ons dagelijks leven? En zijn we nog ‘veerkrachtig’? ‘Daar ben ik niet zo mee bezig’, is een veelgehoord antwoord als je rondvraagt in het outletcentrum van Lelystad. Sommige bezoekers geven toe dat ze somber zijn over de toekomst, maar dat de huidige maatschappelijke problemen hen (nog) niet raken. ‘Zolang mijn vaste energiecontract nog loopt, heb ik er weinig last van’, zegt er een. ‘Als ik de zorgen van anderen ook nog met me mee moet dragen, wordt het wel heel veel’, voegt een ander toe.

Improvisatievermogen

Veerkracht is een begrip uit de ecologie, zegt Boutellier. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over het vermogen van een ecologisch systeem om zich na een bosbrand te herstellen. Later is de term overgenomen door andere disciplines.’

Hoe veerkrachtig een systeem is, valt af te leiden uit twee factoren, zegt Boutellier: flexibiliteit en diversiteit. ‘Neem weer het voorbeeld van een bos. Een bos met veel gewassen is sterker dan een dennenbos. Zo is het bij een economie ook. En als een systeem een hoog improvisatievermogen heeft, kan het makkelijker reageren op tegenslagen.’

Het is een ‘heel relevante vraag’ hoe veerkrachtig Nederland na een pandemie nog is, zegt psycholoog René Diekstra. ‘En het antwoord is: we weten het verdorie niet. Want we meten het niet. Terwijl er wel meetinstrumenten zijn.’

Hij noemt de Global Assessment Tool die militairen in het Amerikaanse leger gebruiken om te werken aan hun veerkracht. Diekstra: ‘Het zou zinnig zijn om op korte termijn een nationaal programma op te stellen om te onderzoeken hoe veerkrachtig we als samenleving zijn en mensen te trainen mentaal sterker te worden. Je moet het eigenlijk zien als een vaccinatieprogramma. Mensen moeten vaardigheden ontwikkelen die ze immuun maken voor de angst die voortkomt uit de huidige onzekerheden: een energiecrisis, oorlog.’

‘Wanhoopskreet’

De oproep tot meer veerkracht lijkt bijna op een ‘wanhoopskreet’, voegt Boutellier toe. ‘In wezen is de boodschap dat de burger het maar zelf moet doen op het moment dat de overheid het niet voor elkaar krijgt. Als iets veerkracht vereist, gaat het vaak om een probleem dat niet te voorspellen is.’

Voor Ans Grondman (75) betekent veerkracht: pas op de plaats moeten maken. Samen met haar 55-jarige dochter Muriël doodt ze in het outletcentrum in Lelystad de tijd, terwijl haar man in een nabijgelegen ziekenhuis een medische ingreep ondergaat. Ze vindt het goed dat de koning de zorgen van mensen aankaart. ‘Ik vond het ook mooi om te zien dat prinses Amalia geen nieuwe hoed, maar één van haar moeder droeg.’

De laatste tijd denkt Grondman vaak terug aan de jaren vijftig, aan het gezin van elf kinderen waarin ze opgroeide. ‘Daar werd nooit eten verspild, en toen onze kinderen klein waren hebben we er altijd op gehamerd dat ze deuren moesten sluiten en lichten uit moesten doen om energie te besparen.’ Dochter Muriël heeft daar minder aandacht voor gehad toen haar kinderen klein waren, geeft ze zelf toe. ‘Ik realiseer me nu hoe snel we welvarend zijn geworden’, zegt Grondman. ‘Dat kan zo niet doorgaan. Dat lijkt me vooral moeilijk voor jongeren.’

Kind van de rekening

Dat is zo, vinden ook Coen van Amerongen (21) en Michel van Dijk (23). De twee studenten commerciële economie zijn naar Batavia Stad gekomen om een overhemd te kopen voor Van Amerongens diploma-uitreiking. Ze vinden dat de rekening te veel bij de jongeren wordt gelegd. Een baan? Daar maken ze zich geen zorgen over. Maar een huis? ‘We wonen nog thuis, want een betaalbare woning vinden is lastig. En als je er een vindt, moet je ook nog eens een nieuw energiecontract afsluiten’, zegt Van Dijk.

Volgens hen gaat Nederland nu gebukt onder problemen die veelal door politieke keuzes zijn gemaakt. ‘De boeren zijn te lang aan het lijntje gehouden, de klimaatproblemen zijn doorgeschoven en het woningtekort is ook niet opeens ontstaan.’ De oproep aan burgers om ‘veerkracht en saamhorigheid te tonen’ vinden ze twijfelachtig. ‘Natuurlijk moet iedereen zijn steentje bijdragen’, zegt Van Amerongen. ‘Maar de oplossing voor veel problemen begint bij de politiek.’

Hij vindt dat een oproep tot meer solidariteit beter zou zijn geweest dan de oproep om meer veerkracht. De koning zelf zou in dat opzicht ook meer kunnen doen, vindt hij. ‘Hoe tof zou het zijn als de koning ‘nee’ zegt tegen zijn salarisverhoging.’