Veenbrand in SP Limburg laait weer op

De veenbrand bij de SP in Limburg is nog niet geblust: drie van de vier SP-gemeenteraadsleden in Venray stappen uit de partij. Zij hebben dat zaterdagochtend bekendgemaakt. Het drietal kan zich niet langer vinden in de politieke koers van de SP, vertelt een van hen, Joep Gielens. Bovendien zou de partijtop te autocratisch zijn en de lokale afdelingen niet genoeg inspraak geven. ‘Wij zien een ondermijning van de partijdemocratie en partijcultuur. De partij houdt zich niet aan de regels die zij zelf heeft vastgelegd.’

Het vertrek van de drie Venrayse SP’ers komt vlak na een rebellie van SP’ers in het Limburgse provinciehuis. SP-gedeputeerde Daan Prevoo (Duurzaamheid) en vijf SP-statenleden stapten eind april op. Prevoo vertrok, omdat – zo verklaarde hij achteraf - de landelijke partijtop hem onder druk zette. Partijvoorzitter Ron Meyer eiste dat Prevoo zijn steun aan een windmolenpark bij Venlo zou intrekken. De statenleden gooiden de handdoek in de ring omdat ze zich niet gesteund voelden door de Limburgse SP, zegt Gielens nu.

Schuld

Gielens zegt met pijn in het hart te vertrekken, omdat de SP-afdeling Venray volgens hem ‘een hartstikke fijne club’ is. Maar dat geldt volgens hem niet voor de hogere echelons van de partij. Directe aanleiding voor het besluit de SP de rug toe te keren is de gang van zaken rond de kandidaatstelling van de nieuwe statenleden. ‘Die procedure verliep niet volgens de regels, want zonder inspraak van de regionale afdelingen. De oude statenleden stapten vrijdag 27 april op en dinsdag 1 mei was de opvolging al geregeld. Daar hadden wij als afdeling Venray kritiek op.’

Ook de manier waarop de partijtop Prevoo heeft behandeld geeft geen pas, vindt Gielens. ‘De partij legde de schuld voor het conflict eenzijdig bij Prevoo. Maar als gedeputeerde Duurzaamheid had hij de wettelijke taak een minimum aantal windmolens in Limburg te bouwen. Het Rijk heeft elke provincie daartoe verplicht om de nationale milieudoelstellingen te halen.’

Geen goed woord

De SP heeft sowieso te weinig oog voor de noodzaak van de energietransitie, vindt Gielens. ‘De landelijke partij voert een vrij harde, antikapitalistische lijn. De SP profileert zich vooral op zorg en armoede, op de klassenstrijd. Maar de samenleving is de afgelopen jaren veranderd. Andere maatschappelijke thema’s worden steeds belangrijker, zoals racisme en discriminatie en de urgentie van de energietransitie. Daar heeft de SP geen visie op.’

De drie ex-SP’ers willen nu samen een nieuwe lokale partij oprichten en daarmee deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hun gemeenteraadszetels geven ze niet op, tot ongenoegen van de partijtop. Landelijk partijsecretaris Lieke Smits reageert op de website van EenVandaag: ‘Ik vind het erg vreemd dat deze mensen zich twee maanden geleden hebben laten verkiezen voor de SP en nu hun zetel meenemen. Vanuit het partijbestuur zijn meerdere pogingen gedaan om met ze in gesprek te gaan, maar daar zijn ze niet op ingegaan. Ik heb hier geen goed woord voor over.’ Partijvoorzitter Ron Meyer was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.