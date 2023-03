Veelzijdige Groningse kleinkunstenaar koos voor vreugde in plaats van het grote geld

Arno van der Heyden.

Waardering voor zijn werk had Arno van der Heyden altijd al ontvangen, maar toen bekend werd dat hij zou overlijden, kwam de erkenning pas echt goed op gang. Of zoals hij zelf zei: ‘Sterven is oogsten’.

Zijn nummer De Vief, over de vijf karakteristieke schoorsteenpijpen van de Hunzecentrale, steeg in de Grunneger 1000 van plek 225 naar 2. En in november 2022 kreeg hij in de vorm van de Haide Bliksem Award een oeuvreprijs. ‘Om met de deur in huis te vallen: ik denk niet dat ik de wisseltrofee aan de volgende winnaar kan doorgeven. Volgend jaar ben ik dood’, zei hij na de prijsuitreiking.

Van der Heyden was cabaretier, acteur, zanger, muzikant, ja zelfs veilingmeester als het zo uitkwam. ‘En hij kon ook vrolijk thuiskomen van een schnabbel op een bedrijfsfeest’, zegt zijn vriendin Jessica Kloosterhuis, met wie hij samen met hun twee konijnen en drie katten woonde. ‘Ik was weer goed hoor’, zei hij dan lachend als hij thuiskwam.’

Ze hadden elkaar leren kennen op het Groningse festival Noorderzon, waar Van der Heyden twintig jaar een talkshow verzorgde. Behalve op zijn zwarte krullen viel ze ook op zijn creativiteit, vrijgevigheid en op zijn gave om voor iedereen toegankelijk te zijn. ‘Zelfs op vakantie in Griekenland kwamen toeristen naar hem toe: ‘Meneer, weet u hier de weg? Dan ging-ie nog zijn best doen om te helpen ook.’

Van der Heyden werd geboren in Winschoten, als zoon van een chirurg en lerares handvaardigheid. Zijn ouders zagen hem graag een universitaire studie doen, maar na één hoorcollege psychologie wist hij genoeg. Hij zocht een baan in de horeca en trok als straatmuzikant door Zuid-Europa.

Geen villa in ’t Gooi

Bij terugkomst sloot hij zich aan bij Theater te Water, een varend theatergezelschap in het noorden. In die periode won hij ook de publieks- en persoonlijkheidsprijs van cabaretfestival Cameretten in Rotterdam en ging hij werken bij het tv-programma Poggibonsi van Bert Visscher.

Toch kwam er nooit een landelijke doorbraak. Daarvoor ontbrak de brandende ambitie en wilde hij zijn veelzijdigheid niet opgeven. Het aanbod van de Vara om eindredacteur te worden, was daarom tevergeefs. ‘Had ik dat geaccepteerd, dan woonde ik nu in een villa in ’t Gooi. En was waarschijnlijk ik al twee keer gescheiden en stokongelukkig’, zei hij later.

Hij presenteerde onder meer programma’s voor RTV Noord, nam een carnavalsplaat op (Moi Arnold, ‘omdat mensen hem altijd zo noemden’) en speelde zeven rollen in het absurdistische toneelstuk Sneuwitje en een stuk of zeven dwergen.

Het liefst had hij altijd 29 willen blijven, de leeftijd waarop hij naar eigen zeggen zijn ziel aan de duivel had verkocht om er de volgende 29 jaar maximaal van te genieten. Maar nóg eens 29 jaar was hem niet gegeven.

Bij een optreden merkte hij dat hij zijn best moest doen om een bepaalde toon te halen. Slecht nieuws: keelkanker. Na de behandeling, in eerste instantie succesvol, klonk zijn stem lager. Een beetje zoals Leonard Cohen, dat was het goede nieuws, zei hij gekscherend.

Toen de ziekte na bijna twee jaar terugkwam, pakte de kanker hem alles af, zegt zijn vriendin. ‘Hij kon niet meer zingen, eten en drinken, alleen wandelen en ook niet meer ad rem grapjes maken. Alles waar hij van hield, was weg.’

Zijn laatste voorstelling, Geen 18 meer, was bijna af, maar hij kon hem door zijn ziekte niet meer spelen. Na zijn dood, op 20 januari, werd die alsnog als verkorte filmversie vertoond in de Springerzaal van MartiniPlaza, voor driehonderd genodigden, bij wijze van afscheid. Zo maakte hij van zijn dood toch nog een beetje een kunstwerk.