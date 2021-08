Veelgevraagd sessiemuzikant Steve Jordan neemt het stokje over van Stones-legende Charlie Watts

Het was een prangende en zelfs pophistorische vraag, die onmiddellijk opkwam na het overlijden van Stones-drummer Charlie Watts afgelopen dinsdag. Hoe gaat het verder met de eeuwig rockende Britse band nu een van de oudgediende kernleden toch sterfelijk is gebleken?

Voor iedereen die de Stones een beetje heeft gevolgd de laatste zes decennia was het antwoord eigenlijk wel te raden. Inmiddels is het ook officieel bevestigd: The Rolling Stones gaan gewoon door. Eind september hervat de band de al vijf jaar lopende No Filter-tournee, met concertdata in de Verenigde Staten. Op de kruk achter de drums zal de slagwerker Steve Jordan (64) plaatsnemen, die van Watts dus ook het uitzicht erft op de ruggen van de drie stug volhardende legenden Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood. Voor deze ereplaats hoefde hij geen audities te doen.

Steve Jordan is geen illustere drummer die heeft gespeeld in klassieke rockbands uit een vervlogen poptijdperk. Toch is de New Yorker in de Verenigde Staten een bekende in de muziekwereld, vooral dankzij een langlopende tv-carrière. Na een korte muziekopleiding in de vroege jaren zeventig speelde Jordan met een paar grote namen in bands achter Stevie Wonder en Joe Cocker. Snel daarna werd hij geschaakt door de tv-studio’s.

Musicoloog en kameleon

Jordan speelde eerst in de band van de comedyshow Saturday Night Live. Om vervolgens door bandleider Paul Shaffer te worden ingelijfd in een ander tv-gezelschap: de World’s Most Dangerous Band, die jarenlang zou spelen voor de Late Night-show van David Letterman. In deze band viel Jordan op als strakke rockdrummer, met een stevig meppende maar tegelijk behoorlijk funky techniek. Hij voegde zich moeiteloos naar genres en artiesten: Jordan drumde met rock-’n-roll-legende Little Richard én in een dampende soulmedley met James Brown. En hij verzorgde de gebruikelijke roffels na de grappen van Letterman, ook als die ten koste gingen van hemzelf: de talkshowhost dolde graag met zijn musici; die moesten dus tegen een stootje kunnen.

Drummen was voor Jordan geen grap. In een muziekdocumentaire over de film Hail! Hail! Rock ’n’ Roll uit 1987, waarin hij optrad met de band van Chuck Berry, vertelde Jordan dat hij zichzelf beschouwde als musicoloog omdat hij de drumgeschiedenis nauwgezet had bestudeerd, en dan vooral de technieken van de grote slagwerkers uit de bluestijd. Die achtergrond maakte hem nog kameleontischer en dus breed inzetbaar. Jordan werd een veelgevraagd sessiemuzikant en studiodrummer: hij speelde met grootheden als Stevie Nicks, Bruce Springsteen, Alicia Keys en Bruno Mars, en vormde een hard rockend bluestrio met John Mayer.

Jordan en Richards

Maar het belangrijkst was het verbond dat Jordan in de jaren tachtig sloot met Keith Richards. Jordan was in zijn tv-jaren al gespot door Charlie Watts. Die vertelde Richards dat hij eens contact moest opnemen met Steve Jordan, omdat die volgens hem een van de allerbeste allrounddrummers was. Jordan werd ingehuurd voor extra slagwerk op de plaat Dirty Work (1986) van de Stones. In zijn autobiografie Life uit 2010 vertelt Richards hoe hij daarna met Jordan een sessie speelde met Aretha Franklin, voor haar versie van de Stones-klassieker Jumpin’ Jack Flash. In de clip bij dat nummer, een fragment uit de gelijknamige speelfilm met Whoopi Goldberg uit 1986, spelen Richards en Jordan naast elkaar alsof ze nooit anders hadden gedaan. ‘Een geweldige sessie’, aldus Richards in Life. ‘Ik nam mij voor dat als ik ooit iets anders zou gaan doen, ik dat samen met Steve wilde doen.’

Hij hield zijn woord. Voor zijn eerste soloalbum Talk Is Cheap (1988) vormde Richards de band The X-Pensive Winos, met muzikale geestverwanten en dus Steve Jordan op drums. De twee bouwden een hechte vriendschap op: Jordan schreef songs met Richards en produceerde zijn muziek. En Richards nam Jordan mee naar zijn filmproject Hail! Hail! Rock ’n’ Roll : een veelbewogen eerbetoon aan Chuck Berry, waarin Richards en Jordan het aandurfden op te treden met de agressieve en onhandelbare oervader van de rock.

Intussen bekwaamde Jordan zich ook in het oeuvre van de Stones. Hij toerde met de X-Pensive Winos en speelde vele Stones-krakers. Het verraste dan ook niemand toen Jordan begin augustus werd aangekondigd als vervanger voor de ziek geworden Charlie Watts. Hij hoefde zich nauwelijks in te spelen.

Toch krijgt Jordan het volgens collega-slagwerkers nog lastig als hij zich straks live door avondvullende Stones-shows heen moet slaan. ‘Charlie Watts was uniek’, zei de The Police-drummer Stewart Copeland vorige week bij de BBC. ‘Je kunt wel uittekenen hoe die bassdrum de leiding moet nemen, op de millimeter gevolgd door de backbeat van de snaredrum, maar er was echt maar één man die werkelijk zo kon drummen. Je denkt misschien dat je het ook kunt. Maar dat blijkt dan niet zo te zijn.’

DRIE BEROEMDE OPTREDENS VAN STEVE JORDAN Sex Machine

In 1982 werd Steve Jordan gerekruteerd voor de Late Night-band van David Letterman. Hij speelde een weergaloze soulshow met James Brown, inclusief de klassieker Sex Machine. Na afloop complimenteerde Brown de drummer uitgebreid. ‘Brother, you’re high! Your energy is high!’

Soul Man Jordan drumde lang met de filmbluesband The Blues Brothers, met de acteurs John Belushi en Dan Aykroyd. Een spetterende uitvoering van Soul Man, voor de comedyshow Saturday Night Live, werd een klassieker.