Veelbesproken topfunctie Wereldbank gaat naar diplomaat Koen Davidse

Diplomaat Koen Davidse wordt de nieuwe Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Davidse is nu nog plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesmissie in Mali, maar gaat per november voor vier jaar naar Washington.

Voormalig VVD-minister Halbe Zijlstra dong tot vorige week ook mee naar de functie. Hij trok zich terug uit de sollicitatieprocedure vanwege de aanhoudende rumoer rond zijn mogelijke benoeming. Volgens ingewijden zou premier Mark Rutte zich sterk hebben gemaakt voor het benoemen van Zijlstra bij de Wereldbank.

Een publicatie in het AD over het mogelijke vertrek van Zijlstra naar Washington gooide roet in het eten. Meteen maakten oppositiepartijen bezwaar. Na Zijlstra’s aftreden eerder dit jaar, noodzakelijk na een door de Volkskrant aangetoonde leugen over een bezoek aan de datsja van de Russische president Vladimir Poetin, achtten zij een benoeming bij de Wereldbank niet op zijn plek.

Kandidaat van formaat

De VVD’er trok zich daarop terug uit de procedure en koos voor ‘een baan in het bedrijfsleven’. Het is nog niet duidelijk waar hij gaat werken. Naast de naam van Zijlstra circuleerden ook die van de voormalige bewindslieden Frans Weekers (VVD) en Bert Koenders (PvdA) voor de topfunctie bij de Wereldbank.

Vrijdag maakte het kabinet echter bekend dat de keuze op diplomaat Davidse is gevallen. Hij heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de VN en de Wereldbank. ‘Met Koen Davidse heeft Nederland een kandidaat van formaat’, stellen ministers Hoekstra en Kaag.

De functie van bewindvoerder bij de Wereldbank is een prestigieuze. De bank van de internationale gemeenschap leent miljarden uit aan ontwikkelingslanden en landen in opkomst. Davidse lost PvdA’er Frank Heemskerk af. Heemskerk was sinds 2013 de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldbank.

Naast de Nederlandse belangen zal Davidse die van twaalf andere landen behartigen, waaronder Oekraïne, Roemenië en Israël. Zij behoren tot de zogeheten kiesgroep van Nederland.