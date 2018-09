Veelbesproken ode Jesse Klaver vertoont opvallende gelijkenissen met lofzang van cabaretier Vincent Bijlo

Jesse Klaver tijdens zijn ode in de uitzending van Laat op één.

Een deel van zijn ode bracht Bijlo vorig jaar in een uitzending van RTL Late Night. De volledige versie zette hij zelf online. In de video is te zien dat de cabaretier zijn lofzang begint met precies dezelfde zinnen als Klaver vorige week tijdens zijn optreden in Laat op één. ‘Dit is een ode. Aan de handen die helpen.’

Daar houdt de vergelijking niet op. Waar Bijlo spreekt over ‘een ode aan oren die luisteren’, ‘ogen die kijken’, ‘het hoofd dat altijd klaarstaat’ en ‘de voeten die rennen, vliegen, draven, altijd moeten’, heeft Klaver het over een ode aan onder meer ‘de ogen die opletten’ en ‘de harten die horen’. En net als Bijlo in 2017 grijpt Klaver in het verloop van zijn speech meermaals terug op de zinsnede ‘dit is een ode’.

Klavers speech ‘leunt heel zwaar’ op de tekst van Bijlo, zegt de cabaretier zelf. Mogelijk heeft de politicus niet om toestemming gevraagd omdat Bijlo openlijk GroenLinks-lid is, speculeert hij. ‘In dit geval vind ik het niet zo erg, maar dat komt ook doordat hij van dezelfde politieke kleur is. Was het niet Klaver maar Thierry Baudet die mijn tekst had gebruikt, dan had ik dat wel veel minder gevonden.’

GroenLinks ontkent desgevraagd dat Klaver leentjebuur heeft gespeeld bij Bijlo. ‘Ik heb het nagevraagd, maar niemand bij ons kende de ode van Vincent Bijlo’, aldus een woordvoerder van GroenLinks. ‘Jammer eigenlijk, want het is een heel mooie, poëtische tekst. Extreem toevallig dat de eerste zin hetzelfde is.’

Klaver en Obama

In 2016 vroeg Zondag met Lubach al eens aandacht voor weinig originele teksten van Klaver. Zinnen als ‘we verkiezen hoop boven vrees’ en ‘mijn moeder was twintig toen ze mij kreeg’ kwamen bijna een op een overeen met die van Barack Obama in diens campagne voor het Amerikaanse presidentschap.

De GroenLinks-leider reageerde gevat met een foto waarop hij naar Zondag met Lubach keek, zoals Obama eerder naar The Daily Show, een verwijzing naar de grote overeenkomsten tussen de twee tv-programma’s.

Klavers ode kwam vorige week in het nieuws toen bleek dat KRO/NCRV, de omroep achter Laat op één, GroenLinks had verzocht om de opnames ervan te verwijderen. GroenLinks had de lofzang, die de afgelopen week uitgroeide tot mikpunt van spot in de media, verspreid via de eigen kanalen. Volgens KRONCRV had de partij vooraf om toestemming moeten vragen voor het gebruik van de beelden.