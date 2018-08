Veel welles-nietes over oren knippen en vingers afsnijden in rechtszaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto

Het Openbaar Ministerie en verscheidene getuigen schilderen Klaas Otto af als een van de grootste criminelen van Nederland. Voor de rechter houdt de oud-voorzitter van No Surrender vol dat het een groot complot is om hem erin te luizen.

Klaas Otto (links) en zijn advocaat Sanne Schuurman komen donderdag aan bij de rechtbank van Breda. Foto ANP

Wilt u dit verhaal liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie.

‘Ik heb niemand mishandeld’, zegt Klaas Otto (50) donderdag voor de rechtbank in Breda. Hij heeft die autohandelaar in Poppel geen gebroken neus geslagen of hem anderhalf uur op zijn knieën in de badkamer laten zitten. Hij heeft hem ook niet met een honkbalknuppel of stok of een krik geslagen. Hij heeft de autohandelaar evenmin gedreigd ‘zijn oor af te knippen’ of ‘zijn vrouw door haar knieën te schieten’, zoals in de tenlastelegging staat.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oprichter van motorclub No Surrender zelfs gedreigd wat clubleden langs de vrouw van de autohandelaar te sturen om haar te ‘misbruiken/verkrachten tot er niets meer van haar over was’. Ook dat staat in de tenlastelegging. Allemaal onzin, zegt Otto tegen de rechter.

‘Ik heb hem niet mishandeld en bedreigd’, herhaalt Otto. ‘Ik heb hem wel een paar keer de waarheid verteld, op mijn manier, op een harde manier, omdat die meneer me een keer belazerd heeft.’

Wat bedoelt hij daarmee, de waarheid ‘op mijn manier’ vertellen, wil de rechter weten. Otto: ‘Overtuigend, op een harde toon. Ik heb hem afgeblaft en uitgescholden.’ De rechter: ‘Ook bedreigd?’ Otto: ‘Nee, niet bedreigd.’ De rechter: ‘Ook niet fysiek?’ Otto: ‘Ik heb die man nooit aangeraakt.’

Mislukte autodeal

Donderdag is dan eindelijk de inhoudelijke behandeling begonnen van de rechtszaak tegen Klaas Otto, die door het OM wordt gezien als een van de grootste criminelen van Nederland. Hij wordt verdacht van afpersing, mishandeling, brandstichting, bedreiging en witwassen. Otto, die al 21 maanden vastzat en in april voorlopig vrijkwam, ontkent de beschuldigingen. Volgens hem wordt hij gedemoniseerd door politie en justitie.

Die autohandelaar in Poppel is Joop M., die zich volgens eigen zeggen zo bedreigd voelde door Otto dat hij hem in maart 2015 vanuit het wc-raampje van zijn huis in de hals schoot. Otto overleefde de aanslag. M. werd daarvoor in januari vorig jaar door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot acht jaar cel.

M. zei dat hij werd afgeperst en bedreigd door Otto. Ze zaten samen in de autohandel en hadden een conflict over een mislukte autodeal in Denemarken. Waarom zou M. zulke uitgebreide belastende verklaringen over Otto hebben afgelegd? Dat verzin je toch zomaar niet, wil de officier van justitie weten. Otto haalt zijn schouders op: ‘Hij heeft in mijn nek geschoten.’

Volgens hem komen de belastende verklaringen allemaal van mensen ‘die iets op hun kerfstok hebben’. Daar heeft de voormalige voorzitter van No Surrender – hij heeft de motorclub inmiddels de rug toegekeerd – wel een punt. Want hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van andere criminelen en dubieuze autohandelaren? ‘Joop M. is een meesteroplichter’, verzucht Otto.

Vingers afsnijden

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak, waarvoor vijf zittingsdagen zijn uitgetrokken, gaat het veel over auto’s en autohandel.Ook garagehouder Danny van der G. legde belastende verklaringen af bij de politie over afpersing en mishandeling, die hij later weer wilde intrekken.

Otto zou zijn hand op een snijplank hebben gelegd en hebben gedreigd een vinger af te snijden. Een mes met de bolle kant tegen zijn gezicht hebben gehouden. Hem enkele keren in elkaar hebben geslagen.

Klopt niks van, zegt Otto. Ze hadden wel een conflict over een mislukte reparatie van een Mercedes-oldtimer. Maar van mishandeling of afpersing is geen sprake, herhaalt de verdachte. ‘Danny is zelf heel gewelddadig’, smaalt Otto. ‘Het is geen zwak lammetje, zoals hij hier wordt neergezet. Hij dreigt mij de vingers af te snijden.’

In de rechtszaal leest de rechter voor uit het dossier en memoreert dat zelfs kickbokser Rico Verhoeven bij Otto langs is geweest om het voor zijn vriend Van der G. op te nemen. Hij moest ophouden om de garagehouder in elkaar te slaan. ‘Klopt niet’, zegt Otto tegen de rechter. ‘Rico zei dat ik me niet meer met de scheiding van Danny en zijn vrouw mocht bemoeien.’

En zo gaat het welles-nietes de hele zittingsdag door. Aan het eind vraagt de officier van justitie hoe Otto toch aan die gewelddadige reputatie komt. Eerst grapt hij nog dat hij dertig neven heeft die Klaas heten en die op hem lijken. Hij wordt steeds gekoppeld aan dingen waarmee hij niks te maken heeft. ‘Op een gegeven moment word je een soort mythe’, zegt hij. ‘Ik had nooit bij een motorclub moeten gaan en nooit op tv moeten komen.’

Aangifte tegen onderzoeksteam

Volgens hem voert justitie een hetze tegen hem. Zijn advocaten hebben eerder op de dag nog tevergeefs geprobeerd om de inhoudelijke behandeling uit te stellen in afwachting van de uitkomst van de aangifte die Otto heeft gedaan tegen het onderzoeksteam. Volgens de woonwagenbewoner uit Bergen op Zoom zetten politierechercheurs allerlei mensen in zijn buurt onrechtmatig onder druk om belastende verklaringen tegen hem af te leggen.

‘Het is een politiek ingestoken vervolging’, zegt zijn advocaat Niels van Schaik tijdens een pauze. ‘De overheid heeft Klaas gemaakt tot het uithangbord van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en motorclubs.’