Veel vallende sterren tijdens warme nachten door grote meteorenzwerm

De meteorenzwerm Perseïden in 2015. Beeld Getty

Onze planeet beweegt zich deze week door twee relatief grote meteorenzwermen. Vooral de komende nachten zijn daardoor veel vallende sterren te zien. De aarde bereikt zaterdagochtend om 8 uur het drukste punt van de zogeheten Perseïdenzwerm. Dan botsen naar verwachting 100 meteoren per uur op de dampkring. De stukken ruimtepuin gaan hierdoor gloeien, vandaar de bijnaam vallende sterren.

Het hoogtepunt valt na zonsopgang en is daardoor niet zichtbaar, maar ook ’s nachts valt er al genoeg te zien. Het beste tijdstip is waarschijnlijk 4.45 uur, als de maan onder is. Dan zijn met het blote oog zo’n twintig vallende sterren per uur te zien, de weersvoorspellingen zijn gunstig. Vóór zaterdag is het ook al relatief druk aan de hemel, omdat ook de kleinere Delta-Aquaridenzwerm langstrekt.

De Perseïdenzwerm is niet de omvangrijkste die in Nederland zichtbaar is. Dat zijn de Geminiden en Boötiden. Waarschijnlijk is het wel de meest geobserveerde, vanwege het tijdstip van passeren – steevast eind juli, begin augustus.

Wie bij een heldere hemel vallende sterren wil spotten, kan het best wegblijven uit de provincie Zuid-Holland. Daar wordt verreweg de meeste lichtvervuiling van het land gemeten, blijkt uit satellietgegevens die het RIVM heeft geanalyseerd.

Als gevolg van de dichtere bebouwing schijnt er in de Randstad ’s nachts meer licht dan op veel andere plaatsen in het land/ In Zuid-Holland komt hier de lichtemissie door tuinbouwkassen bovenop. In Westland en Pijnacker-Nootdorp licht de hemel ’s avonds meer op dan in Rotterdam. Delft, dat tussen deze tuinbouwgemeenten in ligt, heeft de meeste lichtvervuiling van Nederland.