Veel transporteurs niet klaar voor komst emissievrije zones in steden

Met name kleine ondernemers met minder dan tien werknemers kijken de kat uit de boom; bijna de helft van hen heeft nog geen investeringsplan voor elektrificatie, blijkt uit een inventarisering door ABN Amro.

Maar ook veel grotere transportondernemingen hebben zich nog niet goed voorbereid op de emissievrije zones. Zij zeggen nog niet te investeren vanwege de hoge kosten van elektrische voertuigen. Een op de vijf ondernemers denkt bovendien dat er straks te weinig laadmogelijkheden zijn. Door problemen op het stroomnet zijn er op veel plaatsen lange wachttijden voor nieuwe aanvragen.

Snelladers

‘Ook publieke laders zijn beperkt beschikbaar’, zegt David Bolscher, sector-analist bij de bank en medeauteur van het rapport. ‘In de meeste steden zijn bovendien geen snelladers. Die zijn nodig om in de pauze te kunnen bijladen.’ Gemeenten zouden plekken moeten aanwijzen waar snelladers moeten komen, stelt Bolscher. Dat gebeurt nu nog te weinig.

Ongeveer 25 gemeenten voeren in 2025 een nul-emissiezone in. Dat is minder dan de ongeveer 40 waarop was gerekend. Het aantal zones staat nu al vast doordat gemeenten deze zones vier jaar van tevoren moeten aankondigen. Dat had dus voor 1 januari moeten gebeuren.

Sommige ondernemers hikken ook aan tegen de versplinterde invoering. Doordat de zones niet in alle gemeenten gelijktijdig worden ingevoerd, is het lastig opereren voor transporteurs die in meerdere plaatsen actief zijn. Zij moeten soms al wel in elektrisch transport investeren, terwijl andere ondernemers met goedkopere dieselvoertuigen kunnen blijven beleveren. Doordat de marges in stadsdistributie klein zijn, zal dit er mogelijk toe leiden dat sommigen zich uit deze markt zullen terugtrekken, aldus Bolscher.