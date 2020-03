Veel thuiswerken en niet meer reizen: Internationale bedrijven nemen maatregelen tegen corona

Er is niemand op het kantoor van Nike omdat een medewerker besmet is met het coronavirus. Er werken 80 nationaliteiten bij deze vestiging. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als de medewerkers van DSM elkaar begroeten, doen ze dat bij voorkeur zwaaiend. Of met een glimlach. In elk geval niet door handen te schudden, want daarmee zouden ze zomaar het covid-19-virus kunnen overbrengen. Het is een van de vele maatregelen die de chemiereus neemt tegen verdere verspreiding van corona.

DSM is niet alleen. Nu het nieuwe virus Nederland heeft bereikt, nemen bedrijven maatregelen om de kans op besmetting te beperken. Nike stuurde maandag alle medewerkers van het Europese hoofdkantoor naar huis nadat corona was vastgesteld bij een werknemer. Engie deed hetzelfde voor een hele afdeling. Ook DSM adviseert alle medewerkers die thuis kunnen werken, dat te doen. Al is daar nog geen sprake van besmetting.

‘Gezondheid is onze topprio’, verklaart een woordvoerder van het chemiebedrijf. ‘Een coronateam houdt alle ontwikkelingen bij, we willen geen concessies doen.’ Voedingsmiddelenconcern Nestlé heeft alle externe bijeenkomsten en reizen opgeschort en ontvangt ook geen bezoekers meer. Medewerkers met reisplannen naar risicogebieden, wordt gevraagd die te heroverwegen.

‘We kunnen niemand verbieden om op vakantie te gaan’, zegt Judy Schnitger van Nestlé. ‘Maar als iemand terugkomt uit een risicogebied moet hij twee weken thuis werken.’ Op dit moment gaat het om elf werknemers in Nederland.

Verhoogd risico

Bedrijven zijn niet verplicht om maatregelen te nemen tegen corona, maar ze moeten wel zorgen voor een veilige werkplek, laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten. Werknemers die op hun werk verhoogde kans lopen op een besmetting, moeten bijvoorbeeld beschermingsmateriaal krijgen of de mogelijkheid krijgen om thuis te werken.

Het Amsterdam UMC is zo’n werkplek met een verhoogd risico. Al gaat het ziekenhuis losser om met het virus dan eerdergenoemde bedrijven. Medewerkers die naar risicogebieden zijn gereisd maar geen klachten hebben en niet in contact staan met patiënten, mogen gewoon naar het werk komen. Dat geldt ook voor de twintig werknemers die contact hebben gehad met de besmette UMC-medewerker uit Diemen.

In het Erasmus MC wordt door het personeel nog gewoon handen geschud. Degenen die in contact staan met besmette patiënten, nemen wel voorzorgsmaatregelen en dragen speciale mondkapjes.

Koorts

Er zijn werkgevers die nog een stap verder willen gaan dan Nestlé en DSM. De Autoriteit Persoonsgegevens kreeg vragen van bedrijven die de temperatuur van hun werknemers wilden opnemen. Dit mag niet, waarschuwt de privacywaakhond. Medische persoonsgegevens genieten extra bescherming volgens de privacywet. ‘Het is aan mensen zelf om te bepalen aan wie zij vertellen welke ziekte zij hebben’, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als werknemers in quarantaine moeten maar niet kunnen doorwerken, moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen. Bedrijven die, bijvoorbeeld door een productiestop vanuit China, tijdelijk minder werk hebben, kunnen hun medewerkers gedeeltelijk met een WW-uitkering naar huis sturen. Ruim 200 bedrijven deden hiertoe een aanvraag. Het ministerie van Sociale Zaken keurde dit goed voor 87 bedrijven (in totaal 910 werknemers).