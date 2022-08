Veel sympathie voor Libanese gijzelnemer die spaartegoed opeist: ‘Weg met heerschappij van banken!’

Buiten een bank in Beiroet uiten mensen sympathie voor de gijzelnemer in het gebouw die toegang eist tot zijn spaartegoeden. Beeld AP

‘Geef me mijn geld terug!’ Met die woorden stormde een 42-jarige man donderdagochtend de bank binnen. De Libanees droeg een jachtgeweer en een busje benzine, en loste een paar waarschuwingssalvo’s. De gijzeling duurt donderdagmiddag nog altijd voort. De man dreigt zowel het pand als zichzelf in brand te steken, en houdt zes à zeven bankmedewerkers gegijzeld.

In Libanon lopen de frustraties al geruime tijd hoog op omdat rekeninghouders niet bij hun spaargeld kunnen. Als gevolg van een staatsbankroet, begin 2019, zijn banktegoeden bevroren en is de middenklasse grotendeels weggevaagd. De munteenheid is door de hyperinflatie nauwelijks nog iets waard. Geld opnemen is alleen beperkt mogelijk en bovendien tegen een onaantrekkelijke wisselkoers, met als gevolg dat veel Libanezen zich bestolen voelen.

De gijzelnemer, in de Libanese media aangeduid met zijn initialen (B. H.), eist volgens een ooggetuige dat hij 2.000 euro mag opnemen om de ziekenhuisrekeningen van zijn vader te kunnen betalen. Die zou voor een operatie zijn opgenomen. In totaal zou er 200 duizend euro op zijn bevroren rekening staan. De voorbije jaren zou hij slechts een fractie op hebben kunnen nemen.

BREAKING: Video of hostage situation in #Lebanon at a major bank in downtown Beirut. An armed man is holding bank staff until they release his deposits, he says are $210,000: pic.twitter.com/xG9A9H3Yl8 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 11 augustus 2022

Heldenstatus

Op straat kan de man op veel begrip rekenen. ‘Hij heeft ieder recht om zijn geld te eisen, nadat de politici ons geld stalen en het wegstopten op Zwitserse rekeningen’, zo citeert de Arabische nieuwswebsite The National een voorbijganger. ‘Met of zonder geweld – hij staat in z’n recht.’ Enkele tientallen betogers scandeerden leuzen om hun sympathie te uiten. ‘Weg met de heerschappij van de banken!’

Politie en ordetroepen hebben het bankgebouw omsingeld. Pogingen tot een vergelijk te komen met de man zijn voorlopig op niets uitgelopen. Eén van de gijzelaars is tot op heden vrijgelaten.

Begin dit jaar verwierf een andere man, Abdallah al-Sai, bij veel Libanezen een heldenstatus, toen hij zwaarbewapend zijn spaargeld kwam opeisen in de Bekaavallei. De staf overhandigde hem uiteindelijk een deel van het geld, waarop hij zich overgaf aan de politie. Het geld werd geconfisqueerd. Aan wapens komen is in Libanon overigens niet ingewikkeld: sinds de burgeroorlog (die eindigde in 1990) is er nooit werk gemaakt van ontwapening.