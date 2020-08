‘Veel Spanjaarden zien het als onvermijdelijk dat er in het najaar een nieuwe lockdown komt’

Plezierbootjes worden klaargemaakt in Madrid. Dat Europese landen, waaronder Nederland, hun burgers nu afraden naar Spanje te gaan is een klap voor het toerisme. Beeld AP

Het oranje reisadvies voor Spanje, alleen noodzakelijke reizen en na afloop tien dagen thuisquarantaine, is zeker als een bom ingeslagen?

‘De reacties zijn berustend. Meer landen hanteren al een negatief reisadvies voor Spanje, zoals Groot-Brittannië en Duitsland. En grote delen van Spanje waren al oranje, zoals Barcelona, Catalonië, delen van de kust en Madrid. Veel mensen hielden er dus al rekening mee. Iedereen ziet natuurlijk ook dat het de verkeerde kant uitgaat. Fernando Simón, de hoogste Spaanse epidemioloog, heeft al gewaarschuwd dat we op een tweede lockdown afkoersen. Ik denk alleen dat de Canarische Eilanden hadden gehoopt de dans te kunnen ontspringen.

‘Voor de mensen die het treft is het natuurlijk vervelend. Op de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade zie je boze reacties en onbegrip dat heel Spanje over één kam wordt geschoren. Zo wijst een bed-and-breakfasthouder erop dat het in Zandvoort onveiliger is dan bij hem aan de Costa Blanca.

‘Ik moet wel zeggen: toen ik vorige week voor een reportage langs de Spaanse kust reisde, heb ik maar een of twee Nederlandse nummerborden gezien − normaal wemelt het ervan. De meeste Nederlandse toeristen zijn dus allang weg of helemaal nooit gekomen. Er verblijven nu nog vijfduizend Nederlanders in Spanje, vooral op de Canarische Eilanden. Die worden komende dagen door de reisorganisaties gerepatrieerd.’

Hoe komt het dat het coronavirus weer zo oprukt?

‘Spanje heeft het virus er dit voorjaar met een zeer strenge lockdown onder gekregen. Maar eind juni kregen we de versoepelingen van de ‘nieuwe normaliteit’, en sindsdien hebben de Spanjaarden weer vrij losjes geleefd. Een van de oorzaken is dat ze zich vooral in de zomer graag in groepsverband ontspannen, met familie of vrienden, in het dorp van de grootouders of op vakantie in eigen land. En vooral de jongeren waren daar ook wel aan toe. Dus zie je overal op straat botellones: drankfeestjes. Een kwart van de besmettingen treedt nu op bij jongeren van 15 tot 29, en die wonen vaak nog bij hun ouders en gaan bij opa en oma op bezoek.

‘Een andere oorzaak van de snel oplopende coronabesmettingen lijkt te zijn dat er in Spanje relatief weinig wordt getest. Onder meer doordat het rijtje symptomen waarvoor dit wordt geadviseerd veel korter is dan bijvoorbeeld in Nederland: alleen koorts, hoesten en benauwdheid. Heb je bijvoorbeeld een zere keel, dan word je niet aangemoedigd je te laten testen. Daar komt bij dat het contactonderzoek met veel problemen kampt, onder meer door gebrek aan personeel. Als je wil dat mensen met symptomen zich aan hun thuisquarantaine houden, helpt het als ze door een officiële instantie worden gebeld.’

In Spanje loopt wel iedereen braaf met een mondkapje op.

‘Zeker, mensen dragen een mondkapje als ze over straat gaan, maar zo gauw ze familie of vrienden tegenkomen zetten ze het af. Daar erger ik me wel aan. Waarom heb je dat warme en oncomfortabele ding de hele dag op als het niet nodig is, en stop je het weg als er een besmettingsrisico is? Als je mensen samen op een terras ziet eten of rondhangen in het park, zitten ze altijd dicht op elkaar en heeft niemand een mondkapje op.

‘De overheid voert er ook niet echt campagne op. Eerst was de stelregel: je draagt een mondkapje als je geen afstand kunt houden. Daarna moesten we overal buiten een mondkapje op. Omdat dit in de praktijk niet vol te houden is, passen veel mensen de regels nu naar eigen inzicht toe. Waarschuwingen, van die epidemioloog Simón bijvoorbeeld, lijken weinig indruk te maken. Het helpt ook niet dat premier Pedro Sánchez deze maand gewoon op vakantie is. Het straalt toch meer urgentie uit als de leiders van het land zichtbaar zijn.’

Hoe kijken mensen naar de dreiging van een tweede lockdown?

‘Veel Spanjaarden zien het als onvermijdelijk dat er in het najaar een nieuwe lockdown komt. Aan de andere kant zal de Spaanse regering de economie willen sparen, dus hopelijk kan die tweede klap worden vermeden. Zelf heb ik er wel rekening mee gehouden. We zijn al in het begin van de zomer op vakantie gegaan, omdat je de vorige keer je eigen provincie niet meer uit mocht. En ik heb wat haast gezet achter een reportagereis die ik wilde doen. Maar het Nederlandse negatieve reisadvies heeft ons toch overvallen. We waren eigenlijk van plan deze maand nog naar Nederland te komen. Een vriendin van me promoveert en daar was ik graag bij geweest. En mijn ouders hebben ons zoontje van anderhalf al sinds Kerst niet meer gezien.’