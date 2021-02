Veel scholen blijven maandag dicht vanwege het winterweer

Beeld Jiri Buller

De PO-raad krijgt steeds meer meldingen binnen dat veel basisscholen dicht blijven. ‘Vooral voor leraren die van verder moeten komen is het lastig de scholen te bereiken’, zegt een woordvoerder. In Amsterdam gaan daarom de meeste basisscholen dicht, leraren wonen daar regelmatig buiten de stad. ‘Maar we horen van steeds meer basisscholen elders in het land dat ze niet open gaan.’

Daarnaast mogen verschillende klassen volgens het coronaprotocol niet gemengd worden, waardoor een groep zonder leraar volgens de woordvoerder niet kan worden opgevangen. Corona heeft er volgens hem wel voor gezorgd dat scholen gewend zijn geraakt aan het online lesgeven ‘en een appje naar de ouders is ook zo gestuurd’.

Ook sommige middelbare scholen blijven dicht. Deels om het risico op ongelukken te verkleinen, maar ook om de scholieren wat sneeuwpret te gunnen. Middelbare scholen waren nog grotendeels gesloten, maar lessen voor eindexamenleerlingen en praktijklessen gingen wel door.

Een van de middelbare scholen die dichtgaan, is het Sondervick College in Veldhoven. Vanwege het weer worden alle lessen online gegeven, staat op de website van de school. De lessen duren tot twaalf uur, ‘zodat iedereen lekker naar buiten kan’. In de middag kunnen leerlingen meedoen met een sneeuwpopwedstrijd; de sneeuwpop die het meest op hun docent lijkt wint een cadeaubon.