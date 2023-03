Veel propaganda van het kalifaat was een leugen, maar niet de belofte van een gratis woning

Is ze het echt? De vrouw in de rechtbank heeft lang, donker haar in een paardenstaart. Beschaafde make-up. Een hippe tuniek op een strakke broek.

Deze dertiger lijkt niet op de vrouw die ik vier jaar geleden de hand schudde in een gevangenenkamp in Syrië. Toen droeg ze een hoofddoek en een ruimvallend gewaad. Maar ze is dezelfde Hafida H. uit Delft.

Hafida is één van de vrouwen die vorig jaar, na lang juridisch getouwtrek, met haar kinderen door de Nederlandse overheid is opgehaald uit een Syrisch kamp. Deze week stond ze terecht in Rotterdam, op verdenking van deelname aan Islamitische staat (IS).

Het Al-Hol-kamp in Syrië, september 2021, waar vrouwen en kinderen van IS-strijders na de val van het kalifaat werden vastgehouden. Beeld AFP

In maart 2019 sprak ik Hafida in het Syrische kamp waar ze toen zat, samen met een andere Nederlandse terrorismeverdachte, Nawal H. Het interview haalde de krant niet. Veel westerse IS-vrouwen zijn bij nadere kennismaking een beetje saai. Het leek me overbodig om u als lezer lastig te vallen met Hafida’s verhalen over haar bestaan als huisvrouw in het kalifaat.

Maar in het licht van de nieuwe werkelijkheid die zich ontvouwt in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, blijkt ons gesprek met terugwerkende kracht allerminst saai.

Hafida was getrouwd met de Nederlandse jihadist Thijs B. Hij reisde als eerste van de twee naar Syrië. Hafida kwam daar achteraan, hoogzwanger van hun oudste kind, ze voelde zich ‘in de val gelokt’, zegt ze nu.

Hafida schetst Thijs – hij sneuvelde op het slagveld – in de rechtbank als een nare man, zo’n type dat soms slaat, maar haar ook wel eens een bloemetje gaf. De rechter: ‘Het klinkt alsof u het slachtoffer bent en er helemaal niets aan kon doen.’

In 2019 klonk Hafida nog niet als slachtoffer. Zoals ze het toen vertelde: ze reisde, ‘zwanger, de hormonen’, haar Thijs achterna. ‘Ik wilde hem terughalen. Nou, dat is niet gelukt.’ De reis naar Syrië was eenvoudig. ‘Ik ging de grens over, dat was heel gemakkelijk. Thijs had de sleutels al en kwam me halen en toen gingen we naar het huis.’

De officier van justitie gaat uitgebreid in op de huizen van Hafida in Syrië. De politie ontdekte een spraakbericht waarin ze haar moeder vertelde dat ze een huis ‘om niet’ had gekregen van IS. Als ze geen huur betaalde, betoogt de officier van justitie, dan is dat plundering. Dat werkt strafverzwarend.

Hafida’s advocaat betoogt dat dit niet waar is. Natuurlijk betaalde ze huur. Met het spraakbericht wilde Hafida slechts haar moeder gerust stellen, die vreesde dat het leven in Syrië erg duur was.

In 2019, tijdens ons gesprek in het kamp, was het klip en klaar: de dames vertelden dat ze gratis woonden. Veel propaganda bleek een leugen, maar niet de belofte van een ‘gratis woning’. Hafida: ‘Het eerste huis was van een Syriër die je daar liet wonen.’ Nawal: ‘Maar geen huur hoeven te betalen. Nee.’

Ja, nu we toch bezig zijn: Nawal, die onlangs ook terechtstond, betuigde bij de rechter spijt voor de wandaden van IS. In 2019 was ze nog niet zover. Toen vertelde ze hoe vrouwen haar ‘bedankten’ omdat ze als westerse zuster hielp het kalifaat op te bouwen. ‘Dan dacht ik, nou...ik ben hier net een maand!’

Als het gaat om het gedachtengoed van IS, valt voor Hafida het verhaal van 2019 en dat van nu samen. Ze werd de radicale islam beu. Ze scheidde van Thijs en ontvluchtte het kalifaat. Toen ik haar sprak, zag ze de gebeurtenissen als ‘een grote levensles’.

Tegen de rechter vertelt ze dat ze straks weer mee hoopt te doen in de Nederlandse samenleving. Maar de staat heeft andere plannen. Die wil Hafida na het uitzitten van haar straf – eis: 4 jaar – deporteren naar Marokko, het land van haar ouders.

Zij en Thijs kregen drie kinderen in Syrië. Ze verblijven hier in een woongroep en gaan naar de basisschool. Het gaat goed met ze.

Niemand in de rechtszaal waagt zich aan de vraag wat het voor de kinderen zou betekenen als hun moeder na haar vrijlating gedwongen moet verhuizen naar Marokko. Bijna ga ik begrijpen waarom Hafida haar verhaal een beetje oppoetst.