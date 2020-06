Veel politie, weinig demonstranten op de Dam

Beeld Eva Faché

De gemeente Amsterdam had een demonstratie tegen de coronamaatregelen van de actiegroep Viruswaanzin verboden, maar de vrees bestond dat er toch demonstranten en mogelijk hooligans naar de Dam zouden komen.

Even na half elf stond daarom een halve cirkel van zeker twintig busjes van politie en ME rondom een grote groep duiven en een eenzame demonstrant. Die protesteerde niet tegen de anderhalvemetersamenleving, maar tegen racisme. Op zijn bord stond de tekst: ‘Zolang er systemisch racisme is staat hier iemand’.

Rond 11 uur, de aangekondigde aanvangstijd, waren er slechts een paar verdwaalde demonstranten aanwezig. De Volkskrant sprak er twee (zie onder). Langzaam werd het plein weer overgenomen door passanten en toeristen. De politie bleef nog aanwezig om de boel in de gaten te houden.

Zaterdagmiddag riep Viruswaanzin, dat naar eigen zeggen strijdt ‘voor de terugkeer naar een tijd waarin vrijheid nog normaal was’, sympathisanten op om zondag niet naar het Malieveld in Den Haag te komen. De groep had een kort geding aangespannen om verboden demonstratie alsnog door te kunnen laten gaan. De rechtbank hield zaterdag vast aan het door waarnemend burgemeester Johan Remkes opgelegde verbod.

‘We willen geen herhaling van de rellen van vorige week en roepen mensen daarom op om niet naar het Malieveld te komen’, aldus advocaat Jeroen Pols van Viruswaanzin. ‘Nederland heeft al genoeg schade geleden door de maatregelen. Wij hebben blijkbaar geen recht op een betoging en gaan er daarom ook geen energie meer instoppen. We gaan ons richten op een andere actie waar we iedereen voor nodig hebben.’

Afgelopen zondag was er ook een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld. Daarvoor was geen toestemming gegeven. Die demonstratie draaide uit op ongeregeldheden. Volgens de politie werd de betoging door ‘een mix van demonstranten en onruststokers’ bezocht. Ongeveer 400 mensen werden gearresteerd.

‘Ik mag mijn eigen vrouw en mijn eigen kind niet eens meer knuffelen’

Beeld Eva Faché

Lieuwe (36) uit Grouw: ‘Wij zijn met z’n vieren een dagje uit. Gezellig naar Amsterdam. Ja, wel met dit shirt met ‘Stop the lockdown’ erop. Gaaf hè? Ik ben wel klaar met de anderhalvemetersamenleving. Mijn vrouw en mijn kind wonen niet bij mij thuis. En als we straks de nieuwe regels krijgen, dan mag ik mijn eigen vrouw en mijn eigen kind niet eens meer knuffelen. Dat gaat me te ver.

‘En er zijn meer dingen waar ik niet achter sta. De cijfers kloppen ook niet. Wat de media doen, jullie hypen alles op, vooral de Volkskrant is een goed voorbeeld daarvan. Jullie overdrijven alles, publiceren cijfers van het RIVM die niet kloppen. Daar ben ik het niet mee eens. Waarom het RIVM foute cijfers zou verspreiden? Ik heb daar wel theorieën over, maar daar wil ik me nu niet over uitlaten.

‘De media zaaien angst. Er zijn wel vaker virussen. Waarom zou je een heel land op slot gooien? Ik ben zelfstandig ondernemer, ik lever aan de horeca. Nou, mijn bedrijf gaat compleet naar de kloten, van a tot z, door deze maatregelen, die volstrekt overbodig zijn. Je ziet het bij elk virus, je hebt een piek en dan zwakt het weer af. Dat komt niet door anderhalve meter, dat is nergens bewezen. Ze moeten ophouden met de beperkingen. Dit is geen leven. We mogen niets meer.’

‘We moeten de overheid niet de macht geven die ze zich nu toe-eigenen’

Beeld Eva Faché

Dylan (31) uit Amsterdam, die namens ‘De Vrije Bond’ flyers uitdeelt: ‘Met de anderhalvemeterregel dringen ze in de poriën van de samenleving door, in vriendschappen, in liefdes, in familiebanden. Het gaat te ver. Als wij nu te dicht bij elkaar staan, dan kunnen we al 400 euro boete krijgen. Hier in Amsterdam gaan ze er nog vrij relaxed mee om, maar het risico bestaat dat ze het selectief toepassen. Dat ze altijd een reden hebben om een samenkomst illegaal te verklaren.

‘En dat terwijl ze vanaf het begin onvoldoende hebben gedaan om het virus te bestrijden. Nu komt het contactonderzoek en het testbeleid een beetje van de grond, maar er valt nog veel te verbeteren. Het verbaast me bijvoorbeeld dat de industriële slachterijen en de fabrieken de hele tijd hebben doorgedraaid. Arbeidsmigranten zitten opeengepakt. En er is veel druk om de horeca weer als voorheen te openen. Terwijl steeds duidelijker wordt dat het virus zich vooral binnen verspreidt. Je zou denken dat je daar dan het beleid op richt. Dat je regelt dat er betere ventilatie geïnstalleerd wordt. Maar dat gebeurt allemaal niet.

‘Ik denk niet dat corona een hoax is. Het is een heel gevaarlijk virus. Maar ik zie wel dat de overheid de crisis bewust of onbewust gebruikt om zichzelf meer macht toe te eigenen. Dat is gevaarlijk.’