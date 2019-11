Veel onvrede bij leraren over ‘zoethoudertje’ van 460 miljoen euro: ‘Staking moet doorgaan’

Basisscholieren met hun docent op een school in Heerhugowaard. Beeld Marcel van den Bergh

De landelijke onderwijsstaking, die gepland stond voor komende woensdag, werd vrijdagavond afgeblazen nadat minister Slob van Onderwijs 460 miljoen euro extra voor het onderwijs had toegezegd.

Dat besluit leidt tot commotie onder onderwijspersoneel. Leraren in Actie (LIA), een bond met 1.240 leden, vindt het extra geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor het onderwijs ‘een zoethoudertje’. Ze meent daarom dat de stakingsplannen niet geschrapt hadden mogen worden, zei voorzitter Peter Althuizen zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook andere leraren reageren furieus op het akkoord. Op de Facebook-pagina van PO in Actie komen honderden boze reacties binnen. Ook op Twitter regent het kritiek. Het algemeen bestuur van de Algemene Onderwijsbond (AOb) maakte zaterdagmiddag bekend zondag een extra vergadering te beleggen.

Staking gaat definitief niet door

Ondanks de kritiek op onderwijsvakbond AOb is een landelijke onderwijsstaking woensdag definitief van de baan, zo maakte een woordvoerder van de grootste onderwijsbond van Nederland zaterdag bekend. ‘Na het convenant dat vrijdag gesloten is kan een landelijke staking juridisch niet.’ Desondanks is de kleinere onderwijsorganisatie Leraren in Actie alsnog van plan om te gaan staken. Individuele scholen kunnen besluiten om woensdag alsnog actie te voeren. Daardoor blijkt het vooralsnog onduidelijk voor veel ouders of hun kind wel of niet naar school kan. Het hoofdbestuur van de onderwijsvakbond AOb komt zondag bijeen om te praten over het afblazen van de onderwijsstaking. ‘We gaan het hebben over hoe we omgaan met de leden die ontevreden zijn’, aldus de zegsman. (ANP)

Geen oplossing

De 460 miljoen euro extra is volgens voorzitter Althuizen van LIA geen oplossing voor de structurele problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort, de te grote klassen en de te lage salarissen. ‘We wisten niet wat ons overkwam. Ik heb echt duizenden berichten gehad op Twitter en op Facebook. Wij vrezen dat de grote onderwijsbonden op deze manier nooit meer leraren bereid krijgen om het werk neer te leggen voor de goede zaak.’

Leraren in Actie zat niet aan tafel bij het overleg tussen bonden, werkgevers en minister Slob. De vakbond had zich wel aangesloten bij de nationale stakingsdag.

Ook leraar Jan van de Ven, een van de oprichters van actiegroep PO in Actie, is verbijsterd over het onderhandelingsresultaat. ‘Ik heb nog geen leraar gehoord die zegt: dit is een goed akkoord. Mensen zijn verbolgen.’

Even bij je leden te rade gaan, voordat je een besluit maakt tav 'Hoe verder?'. Dat lijkt zo vanzelfsprekend en het is zo makkelijk (11 minuten, 1000 reacties and counting). Het is tenslotte 2019.



I ❤ @POinactie. 👇 pic.twitter.com/sPPQk5JlGb Jan van de Ven

Hij verbaast zich erover dat de bonden akkoord zijn gegaan met een eenmalig bedrag, terwijl een structureel bedrag geëist werd. ‘Bovendien gaat het geld niet naar wat heel veel leraren belangrijk vinden: het dichten van de salariskloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Dat is echt een aanfluiting.’

Dat de bonden leraren niet om advies hebben gevraagd, zit veel leraren dwars, zegt Van de Ven. Dit is ‘oude vakbondspolitiek’, zegt hij. ‘Dit gaat leden kosten. Op Twitter en Facebook zie ik dat veel mensen de link delen om het lidmaatschap op te zeggen.’

Nationale afspraken

Leraar, lerarenopleider en publicist Ton van Haperen is ‘diep geschokt’ over het akkoord, zegt hij. ‘Met die 460 miljoen euro die nu vrijkomen wordt geen enkele eis ingewilligd die voor leraren belangrijk is. De ene school krijgt straks een klassenassistent erbij, de andere nieuw meubilair of nieuwe computers. Maar dat gaat allemaal niet helpen.’

Volgens Van Haperen hadden de bonden eisen moeten stellen die interessant zijn voor leraren. ‘Harde nationale afspraken over een maximaal aantal lesuren per week. Ze hadden moeten zeggen: we accepteren niet dat er meer dan 25 leerlingen in een klas zitten. Dat hebben ze niet gedaan. En nu zijn ze recht in het mes gelopen.’

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de onderwijsbond AOb zei zaterdagochtend nog tegen persbureau ANP de frustraties bij leraren te begrijpen. Maar ze noemde het resultaat van het overleg met kabinet en werkgevers vooral positief: ‘We hebben heel lang gehoord: er komt geen cent bij. Nu zijn we van 0 euro naar 460 miljoen gegaan.’

Zaterdagmiddag was ze niet bereikbaar voor aanvullende vragen.