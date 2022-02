‘Veel Oekraïners vragen zich af: wat weten de VS dat wij niet weten? Of spelen zij een politiek spel?’

Burgers in Oekraïne bereiden zich voor op een invasie van Rusland. Beeld EPA

Volgens de Amerikaanse regering staat het Russische leger op het punt buurland Oekraïne binnen te vallen. Wat merkte je van die dreiging in de hoofdstad Kiev?

‘Daar gaat het leven gewoon door. Alle winkels zijn open. Je merkt niks van een dreigende invasie of naderend luchtbombardement. Er zijn wel wat schuilkelders ingericht en sommige mensen volgen een training. Ik ben daar wezen kijken: hoe hou ik een geweer vast; hoe verleen ik eerste hulp. Maar dat blijft een kleine minderheid. De meeste Oekraïners gaan gewoon door met hun dagelijkse dingen. President Zelenski roept ook op tot kalmte. Hij noemt de Amerikaanse berichten gevaarlijk en speculatief. Zelenski zegt geen bewijs te hebben gezien voor een naderende invasie, dus kennelijk hebben de Amerikanen hun inlichtingen niet met hem gedeeld.’

Met welk doel reisde je door Oekraïne?

‘Ik wilde de mensen spreken waar de hele wereld nu over praat. Hoe denken zij zelf over de dreiging? Hoe verenigd zijn ze en hoe is de situatie aan de frontlinie? In Oost-Oekraïne woedt al sinds 2014 een oorlog. De frontlinie in het oosten, tussen het seperatistenleger en het regeringsleger, is volgens militaire experts een van de plekken waar het mis zou kunnen gaan.

‘Tijdens een eerder bezoek aan Oekraïne, in december, merkte ik hoe kalm bewoners bleven onder de spanningen. Dat komt volgens mij omdat zij al heel lang leven met een Russische dreiging. Maar nu merkte ik toch dat ze nerveus aan het worden zijn. Omdat westerse landen ambassades sluiten en personeel evacueren. Die roepen hun onderdanen op het land te verlaten en luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, hun vluchten te staken. Dus vragen de Oekraïners zich nu toch af: missen wij iets? Komt er echt een aanval aan? Want daar geloofden zij zelf lang niet in.’

Poetin stelt dat hij zijn leger slechts op een onschuldige oefening op eigen grondgebied heeft gestuurd. Gelooft iemand dat daar?

‘Oekraïne heeft een lange geschiedenis met buurland Rusland. Veel bewoners, met name in het oosten, hebben er familiebanden. Maar zelfs daar, merk ik, neemt de Russische gezindheid af. Dat blijkt ook uit opiniepeilingen. Iedereen weet dat de Krim is ingenomen door het Russische leger. En iedereen is ervan overtuigd dat de oorlog in Oost–Oekraïne is begonnen door Rusland. Ook nu is het voor iedereen duidelijk waar de dreiging vandaan komt. De meerderheid van de bevolking is voorstander van toetreding tot de Navo en de EU, ook al is die wens nu niet realistisch.

‘Tegelijkertijd stellen veel Oekraïners vraagtekens bij de alarmerende berichten over een grootschalige invasie. Die komen louter uit de VS en zijn gebaseerd op geheime inlichtingen. Lang niet iedereen gelooft dat; de Amerikanen zijn in het verleden niet altijd betrouwbaar gebleken. Veel bewoners vragen zich af: wat weten de VS dat wij niet weten? Of spelen zij een politiek spel?

‘Op dit moment lijdt Oekraïne onder de Westerse evacuatiemaatregelen. Die zijn schadelijk voor de economie. Luchtvaartmaatschappijen haken af, verzekeraars willen niet meer verzekeren, expats vertrekken, ambassades gaan dicht.’

Hoe was de sfeer aan de frontlinie?

‘Daar bleek: de drukste militairen van het land zijn de militairen van de persafdeling. Heel veel buitenlandse journalisten komen kijken of er al geschoten wordt. Of er wat veranderd is aan het front. Het antwoord is: nee. Het leger is wel stukken professioneler dan in 2014 toen soldaten op gympen moesten vechten. Maar desondanks weet iedereen dat de Oekraïense landmacht kansloos zal zijn tegen die van Rusland. Dat geldt al helemaal voor de luchtmacht en de marine.

‘Helaas laten de separatisten bijna geen westerse journalisten toe om aan die kant van het front te kijken. Ook ik ben meermaals afgewezen. De dorpen aan de Oekraïense kant zijn bijna leeg, de achterblijvers die ik sprak waren van plan te blijven. Ook als een nieuwe oorlog uitbreekt. Zij waren noch pro-Oekraïens, noch pro-Russisch. Zij willen gewoon dat die oorlog eindelijk eens ophoudt. Ik stel me voor dat dorpelingen aan de andere kant van de frontlinie daar net zo over denken. In de stad Charkov sprak ik wel vluchtelingen uit dat gebied. Zoals een paar jongens die bang waren om opgeroepen te worden door het seperatistenleger.’

Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren?

‘Als er een aanval komt, is de vraag: hoe ziet die er uit? Alleen de VS praten over een grootscheepse aanval, met mogelijke luchtbombombardementen op Kiev en inname van grote delen van het grondgebied. Maar Oekraïne is wel – na Rusland – het grootste land van het Europese continent. Volgens een Oekraïense denktank zijn die ruim honderdduizend militairen en alle verzamelde tanks, artilleriesystemen en marinevaartuigen toch niet genoeg voor een grootschalige invasie. Wel kan Rusland op een andere manier aanvallen, bijvoorbeeld met een cyberaanval of een aanslag.

‘Er kan ook niets gebeuren. Veel Oekraïners putten hoop uit het feit dat er nog steeds gesproken wordt. Vandaag is de Duitse bondskanselier in Kiev, morgen gaat hij naar Moskou. Volgens de VS wordt woensdag wellicht de grote dag; maar Poetin heeft net aangekondigd dat hij die dag gaat theedrinken met zijn Braziliaanse collega Bolsonaro. Dat vinden veel Oekraïners rustgevend.’

Moskou weigerde eind vorig jaar jouw persaccreditatie te verlengen. Mis jij nu het Russische perspectief?

‘De kant van het Kremlin is wel duidelijk. Die informatie komt ook in Nederland door. Maar graag zou ik gewone Russen vragen hoe ze over deze situatie denken. Gelukkig heb ik nog veel contacten. Ik begrijp van hen dat het onderwerp daar veel minder leeft dan hier. Ze hebben het zelden over een mogelijke oorlog om Oekraïne. Deels omdat ze het beleid van het Kremlin toch niet kunnen beïnvloeden, en deels omdat zij zich niet kunnen voorstellen wat het nut van een grootschalige invasie zou kunnen zijn. Ook deskundigen begrijpen dat niet. Maar niemand weet hoe president Poetin denkt.’