Veel minder dieren omgekomen door stalbranden, maar ‘veel te vroeg’ voor optimisme

Bij een stalbrand in Heusden kwamen in 2018 ongeveer 4.000 varkens en biggen om het leven. Beeld ANP

Waar er in 2020 nog bijna 109 duizend dieren omkwamen door een stalbrand, waren dat er vorig jaar 6.915. Ook het aantal branden daalde van 54 naar 35. Het is een opvallend laag aantal, zeker in vergelijking met de periode tussen 2012 en 2020, toen jaarlijks gemiddeld zo’n 143 duizend dieren per jaar omkwamen door een brand in de stal.

Naar aanleiding van de vele stalbranden en hoge aantallen omgekomen dieren deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek naar de brandveiligheid in Nederlandse stallen. In een snoeihard rapport concludeerde de Raad vorig jaar dat de overheid te weinig doet om stalbranden te voorkomen. Er is nauwelijks wet- en regelgeving om de brandveiligheid te verbeteren. De branden ontstaan in de stallen door problemen met elektra of defecte apparatuur. Door ammoniakdampen kan kortsluiting ontstaan.

Volgens de Raad beschikken veehouders in veel gevallen niet over voldoende blusmiddelen. Omdat de stallen vaak in afgelegen gebieden liggen, is de brandweer vervolgens niet op tijd ter plaatse. De brandweer moet de brand dan gecontroleerd laten uitbranden en kan weinig meer voor de dieren doen. Bij de branden ontstaat flinke rookontwikkeling waardoor veel dieren sterven door verstikking, andere lopen brandwonden op of verbranden levend.

Vertekend beeld

In de afgelopen jaren is er volgens de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) veel gedaan om de brandveiligheid te verbeteren. ‘We zijn blij dat meer preventie en toegenomen bewustzijn bij boeren in 2021 heeft geleid tot minder dierlijke slachtoffers’, schrijft de organisatie in een persbericht. Volgens de LTO zouden er onder meer maatregelen zijn genomen om het risico op kortsluiting te verminderen, zoals verplichte elektrakeuringen voor veehouders.

Toch is het ‘nog veel te vroeg voor optimisme’, zegt een woordvoerder van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. ‘We zullen de komende jaren moeten afwachten of deze daling doorzet.’ Het relatief lage aantal omgekomen dieren in 2021 kan bijvoorbeeld vertekend zijn doordat er geen grote branden zijn geweest in pluimveebedrijven. ‘Een brand in een stal met 100 duizend kippen maakt een groot verschil voor het aantal dode dieren per jaar.’

De uitbraak van de vogelgriep en de gevolgen die dat had voor grote pluimveebedrijven kan daar mee te maken hebben, zegt een woordvoerder van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. ‘Door die crisis hebben veel stallen met pluimvee leeggestaan. Daardoor is het logisch dat er minder branden zijn en minder slachtoffers. Dit lage aantal betekent zeker niet dat er fundamenteel iets is verbeterd aan de brandveiligheid.’

Ook het aantal branden waarbij dieren omkwamen, waarvan Wakker Dier jaarlijks cijfers bijhoudt, vertoont nog geen breuk met het verleden. ‘Met 11 van zulke branden vorig jaar is dat inderdaad minder dan een jaar eerder’, zegt de woordvoerder. ‘Maar het is niet uitzonderlijk, we zagen hetzelfde aantal in 2012. Toen kwamen er 120 duizend dieren om.’

De LTO onderschrijft dat ze ‘ondanks de positieve cijfers’ geen ‘voorbarige conclusies’ kunnen trekken. ‘Pas na een paar jaar kunnen we spreken van een daadwerkelijk dalende trend’, schrijft de organisatie.

Volgens Wakker Dier en Animal Rights blijven de kritische conclusies van de OVV ondanks het lage aantal omgekomen dieren nog net zo relevant als vorig jaar. ‘Het rapport is maar een jaar oud, het is onwaarschijnlijk dat veehouders nu al alle verbeteringen hebben doorgevoerd’, aldus een woordvoerder van Animal Rights. De LTO zegt de komende tijd boeren te blijven helpen met het verbeteren van de brandveiligheid in hun stallen.