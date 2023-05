‘Veel mensen walgen van Trumps gedrag, maar zijn achterban steunt hem door dik en dun’

Demonstrant bij de rechtbank in Manhattan waar oud-president Donald Trump schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik en smaad, 9 mei 2023. Beeld ANP / EPA

Dag Maral, waar is Trump precies voor veroordeeld?

‘De jury acht het bewezen dat hij in 1995 E. Jean Carroll, een schrijver en columnist voor Elle, heeft aangerand. Hij kwam haar tegen in een luxe warenhuis in Manhattan en ze maakten een praatje. Hij stelde voor dat ze een bodysuit van de lingerieafdeling aan zou doen, maar zij wees dat af. Daarna zou hij haar in een pashokje hebben geduwd en verkracht.

‘Carroll heeft dat kort daarna aan vriendinnen verteld, maar er verder nooit iets mee gedaan. De waarschuwing die ze toen kreeg was: die man stuurt de duurste advocaten op je af. Pas in 2019 beschreef ze in een boek wat er was gebeurd. Trump heeft sindsdien constant herhaald dat hij haar niet kent en ze niet zijn type is.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

‘Voor verkrachting zag de jury, die bestond uit zes mannen en drie vrouwen, niet genoeg bewijs. Wel voor aanranding. De getuigenverklaringen van haar vriendinnen speelden daar een belangrijke rol in. Bovendien maakten uitspraken van Trump zelf uit het verleden het verhaal aannemelijk: hij is open over zijn grensoverschrijdende gedrag jegens vrouwen, bijvoorbeeld in de fameuze grab ’em by the pussy-video. Daarnaast acht de jury hem schuldig aan smaad, omdat hij zo lang loog dat hij haar niet kende. Hij heeft haar reputatie beschadigd.’

Heeft de veroordeling politieke gevolgen voor Trump?

‘Hij staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling, net als toen hij laatst voor een andere zaak in de rechtbank moest verschijnen. Toen heeft dat zijn positie versterkt. Nu kan hij opnieuw klagen dat hij slachtoffer is van een heksenjacht en dat de Democraten hem kapot proberen te maken omdat hij weer president wil worden. Vanavond gaat hij in New Hampshire een toespraak houden, die live op CNN wordt uitgezonden. Je kan erop rekenen dat hij zich weer zal voordoen als slachtoffer van een politiek proces.

‘Het is natuurlijk niet het eerste bewijs van grensoverschrijdend gedrag van Trump jegens vrouwen. Veel mensen walgen daarvan, en deden dat voorheen ook al. Maar zijn achterban steunt hem door dik en dun, dus ik denk niet dat dit tot grote aardverschuivingen zal leiden.

‘Trump is nu vooral bezig met de Republikeinse voorverkiezingen. Het is nog niet zo belangrijk wat niet-Republikeinen ervan vinden. Maar als hij de nominatie wint, kan het best zijn dat er tijdens de landelijke verkiezingen onafhankelijke kiezers zijn, met name vrouwen, die vanwege deze zaak toch niet op hem stemmen.’

Hoe reageren zijn politieke concurrenten?

‘Bij de vorige rechtszaak tegen Trump spraken Mike Pence, Ron DeSantis en Nikki Haley al snel hun steun voor hem uit. Ze gingen mee in zijn verhaal dat het een politiek proces zou zijn. DeSantis en Haley houden zich nu stil.

‘Pence is van de kansrijke Republikeinse tegenkandidaten de enige die heeft gereageerd. Hij zei dat hij Trump nooit heeft betrapt op fout gedrag jegens vrouwen in de tijd dat hij vicepresident was onder hem. Op de vraag of dit Trumps positie zal schaden, antwoordde hij dat dat aan de Amerikaanse kiezer is. Dus de volledige steun die Trump de vorige keer kreeg, krijgt hij deze keer niet.

‘Het is voor Trumps concurrenten belangrijk om geliefd te blijven bij zijn achterban. Als hij om wat voor reden dan ook de nominatie misloopt, willen ze zijn loyale kiezers van hem overnemen. Ze kunnen hem dus niet te hard afvallen.

‘De Democraten houden zich afzijdig, net als bij de vorige zaak. Ze willen geen voeding bieden aan Trumps verhaal over een politieke heksenjacht.’

Wat betekent het voor vrouwenrechten in de VS dat zo’n oude zaak alsnog tot een veroordeling leidt?

‘De zaak was eigenlijk verjaard, maar in de staat New York is in de nasleep van #MeToo een wet aangenomen die het mogelijk maakt om met zulke beschuldigingen alsnog naar de civiele rechter te stappen. Het idee erachter was dat het onvergeeflijk is om al dat soort zaken te laten liggen, omdat de slachtoffers vaak wel de rest van hun leven last hebben van wat ze is overkomen.

‘Ik denk deze veroordeling slachtoffers aanspoort om alsnog naar de rechter te stappen. In de afgelopen maanden waren er in New York al veel zaken. Dat zal zeker toenemen nu blijkt dat zelfs iemand als de oud-president via de rechter aansprakelijk kan worden gesteld voor een incident dat in de jaren negentig heeft plaatsgevonden.’