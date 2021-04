‘Veel mensen in Amsterdam zijn al flink dronken, niemand houdt zich nog aan de coronaregels’

Lees hier de reportage die Noël van Bemmel schreef over Koningsdag in Amsterdam

Het Vondelpark in Amsterdam is afgesloten wegens grote drukte. Beeld ANP

Waar ben je nu, Noël?

‘Ik sta in de Jordaan bij café de Blaffende Vis, een plek waar normaal gesproken veel publiek op afkomt op Koningsdag. Het is er als vanouds: mensen staan als haringen in een ton op het kruispunt voor het café. Als je er door wil, moet je voetje voor voetje door de massa schuifelen. Ik schat dat er hier alleen al meer meer dan duizend mensen staan.’

Wat valt er te doen daar? De cafés en terrassen zijn nog dicht.

‘Klopt, maar ze mogen wel verkopen. Het idee is dat je een bvo’tje bij een café kunt halen, een ‘biertje voor onderweg’. Maar in de praktijk blijft men staan: handen in de lucht en dansen maar. Veel feestvierders zijn al flink dronken, niemand houdt zich nog aan de coronaregels. Zo ziet het er ook uit op de Noordermarkt even verderop, en op veel bruggen in het centrum: iedereen staat schouder aan schouder te hossen. Elders in de stad is het ook druk, maar niet zo extreem.’

Zijn dat allemaal Amsterdammers?

‘Nee, ik spreek ook mensen van buiten, uit de Achterhoek bijvoorbeeld. Die zeggen: dit is ook mijn hoofdstad en ik heb zin een feestje. De gemeente roept op niet meer naar Amsterdam te komen. Het is te druk, maar de sfeer is niet agressief.

Zijn er ook mensen die het te druk vinden?

‘Er zijn wel mensen die je hoort zeggen: dit wordt te gek, ik ga naar huis. Maar ik zie vooral blije twintigers. Meisjes met vlaggetjes op hun wangen en jongens met kratjes bier. Veel groepjes hebben rugzakken vol drank en een speaker bij zich, die zoeken een plekje en gaan staan dansen.’

Wat doet de politie?

‘De politie is er wel, maar kijkt vooralsnog toe. Agenten worden uitgejouwd door de menigte. Als ik ze vraag waarom ze niet handhaven, zeggen ze: de mensen komen voor een feestje, ze zijn niet aanspreekbaar. Als wij nu gaan handhaven gaan ze naar het volgende plein, of gaan ze staan feesten in een van de zijstraten. Dan verplaats je het probleem alleen maar. De politie zegt ook: de burgmeester beslist.’

Verwacht je dat burgemeester Halsema gaat ingrijpen?

‘Er is een crowdcontrol-manager in Amsterdam die probeert het publiek via matrixborden te verspreiden, maar op dat bord zijn nu feestvierders geklommen. De burgemeester zou cafés kunnen sluiten en alcoholverkoop in supermarkten aan banden kunnen leggen, in de hoop dat mensen aftaaien. Maar ze kan ook afwachten en hopen dat bezoekers honger krijgen - er zijn dit jaar geen etenskramen en het koud krijgen als de zon onder gaat.

Halsema zei vorige week nog dat ze niet van plan is om op Koningsdag extra streng te handhaven, behalve bij excessen. Is dit een exces?

‘Dat is de lijn van alle burgemeesters in Nederland. Als er duizend mensen bovenop elkaar staan, lijkt me dat een exces. Aan de andere kant: het is natuurlijk lang niet overal in de stad zo druk als op dit kruispunt in de Jordaan.’