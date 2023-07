Veel meer dan de kalme horecakompaan van Mister Ajax

Bram Haverkamp Beeld Privé-archief

Als zakenpartner van de rumoerige Sjaak Swart (Mister Ajax) kostte het stille kracht Bram Haverkamp geen enkele moeite zich weg te cijferen. In het belang van de zaak en in het belang van de vriendschap. ‘Aandacht is voor Sjaak een levensbehoefte, voor mij beslist niet’, zegt Haverkamp in het boek Sjaak Swart 80 dat vijf jaar geleden uitkwam. De gabbers Bram en Sjaak vormden in de Amsterdamse horeca een uitgebalanceerd duo. Haverkamp: ‘We voelen en vullen elkaar aan en we vallen elkaar nooit af. Sjaak is de man voor de pr, ik ben de horecakenner die zich bescheiden op de achtergrond houdt en dat werkt uitstekend.’

Haverkamp en Swart gingen samen in zaken nadat Swart in 1973 zijn afscheidswedstrijd voor Ajax had gespeeld en nog allerminst op zijn lauweren kon gaan rusten. Ze runden de kantines van drie Amsterdamse zwembaden en maakten furore als de uitbaters van het restaurant in de Jaap Edenhal. Daar was het vaak bal met optredens van André Hazes, Marco Borsato, René Froger, Tante Leen en Willy en Willeke Alberti. In de schaatshal zetten ze grote acts als de Golden Earring neer. Er werd goed verdiend door de firma Haverkamp/Swart. Aan het einde van een uitgelaten avond van het levenslied werd het kasgeld in lege mayonaise-emmers geschoven, waarna de guldens en rijksdaalders in de kofferbakken van de auto’s mee naar huis gingen.

Bram Haverkamp gold in de jaren vijftig in Amsterdam als ‘een lekker voetballertje’, bijna net zo goed als Sjaak Swart. ‘Bram miste alleen mijn fanatisme’, zegt Swart. ‘Hij was in het veld een tikkie te lief.’ De technische binnenspeler Haverkamp was semiprof bij Blauw Wit in Amsterdam en Stormvogels in IJmuiden. Het voetballen deed hij erbij, Bram ging in de koffiehandel en bleek een neus te hebben voor de horecabusiness.

Dat Haverkamp bevriend raakte met Swart liep via de vrouwen, Ans Wever en Andrea Sweers, die elkaar kennen sinds hun 14de. De hartsvriendinnen gingen meedraaien in de horecaonderneming die hun mannen opzetten. Daar kwamen ook nog twee broodjeszaken bij, in de RAI, en die werden het ‘pakkie-an’ van de dochters Daniella en Nathalie (van Ans en Bram), en Jacqueline en Rebecca (van Andrea en Sjaak). Het gemixte familiebedrijf mocht dan wat complex zijn, fricties bleven uit. Volgens Ans Haverkamp zijn de gezinnen Haverkamp en Swart met elkaar vergroeid geraakt. ‘Het is meer dan vriendschap. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij met z’n allen een clan vormen.’

Twee jaar terug, hij was de 80 net gepasseerd, kreeg Bram last van nierfalen en begon een gestaag proces van achteruitgang. Op 28 mei 2023 hield het hart ermee op. Ans: ‘Het lichaam was op. Bram was moe, hij had er vrede mee dat het voorbij was. Hij heeft van iedereen mooi afscheid kunnen nemen en daar ben ik heel dankbaar voor.’

De clan verzamelde zich toen het einde zich aankondigde en bij het bed van zijn gabber zat Swart urenlang te mijmeren. Hij dacht aan ‘de rondo’ die Haverkamp en hij opzetten bij Zeeburgia, de voetbalclub waarvan Bram erelid werd. Het behendigheidsspel met de bal, een soort van lummelen, werd razend populair bij vrienden en bekenden. Bloedfanatiek leidt Swart op zijn bijna 85ste de rondo nog twee keer per week. Haverkamp, die er ook wat van kon, moest, jaren terug alweer, afhaken, vanwege versleten heupen. Swart: ‘Toen ik bij hem zat, sliep Bram hoofdzakelijk, maar hij had nog wel heldere momenten. Ineens opent hij zijn ogen en zegt: “Sjakie, vertel nou eens, waarom speelt Ajax de laatste tijd zo beroerd?”. Ik schrok, maar het stelde me ook gerust, want Bram was heel kalm, niet aan het worstelen.’