Veel meer arrestaties bij acties Extinction Rebellion dan bij boerenprotesten

Activisten van Extinction Rebellion in Den Haag. Beeld Joris van Gennip

Bij demonstraties van Extinction Rebellion zijn in Nederland sinds 2020 ruim 1.200 demonstranten gearresteerd. Bij de boerenprotesten waren er in diezelfde periode zo’n honderd arrestaties. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant op basis van internationale rapportages over protesten in Nederland.

In de afgelopen drie jaar zijn 235 XR-demonstraties geregistreerd. Bij bijna een kwart daarvan werden deelnemers aangehouden. Mogelijk ligt dit aantal hoger, bij veel van deze protesten werd het exacte aantal arrestaties namelijk niet bekend gemaakt. Over dezelfde periode werd in minder dan 5 procent van de gevallen iemand gearresteerd gedurende een van de 432 boerendemonstraties.

Politie en het Openbaar Ministerie kunnen bij navraag niet vertellen bij welke protesten de meeste arrestaties plaatsvinden. Deze gegevens worden niet op dit niveau bijgehouden. Om toch een beeld te kunnen schetsen wendde de Volkskrant zich tot de data van Acled (Armed Conflict Location & Event Data Project). Deze non-profitorganisatie verzamelt informatie over demonstraties en conflicten wereldwijd. Bij deze inventarisatie zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste zijn arrestaties na afloop van een demonstratie niet meegeteld. Zo werden in augustus vorig jaar ruim honderd aanhoudingen verricht na afloop van de boerenprotesten, vanwege het blokkeren van snelwegen, brandstichten en het dumpen van afval. Ten tweede wordt jezelf laten arresteren door verschillende Extinction Rebellion-activisten genoemd als een belangrijke strategie om media-aandacht te krijgen.

De arrestaties van XR-activisten zijn vaak massaal, terwijl bij er boerenprotesten meestal slechts enkele deelnemers aangehouden worden. In de afgelopen jaren is er slechts één keer bij een boerenprotest een groep van meer dan vijftig demonstranten gearresteerd. Dat was op 8 juli 2020, toen er net een verbod op het protesteren met tractoren was doorgevoerd. Bij XR gebeurde dit al zeven keer.

Zo arresteerde de politie in november 2022 tweehonderd actievoerders bij klimaatprotesten op Schiphol, waaronder activisten van XR die het privéjet-gedeelte van het vliegveld waren binnengedrongen. In diezelfde maand blokkeerde Extinction Rebellion ook de A12 in Den Haag, net zoals de actiegroep zaterdag van plan is. Dit leidde toen tot 150 aanhoudingen.