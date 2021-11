Veel Limburgers in het ziekenhuis, geen duidelijke kentering in besmettingscijfers

Limburg meeste ernstig zieken, maar ook in andere provincies veel opnamen

De Nederlandse ziekenhuizen zien steeds meer nieuwe coronapatiënten, deze week gemiddeld 340 per dag. Een week eerder waren dat er 277. Met 36 opnamen per 100 duizend inwoners in twee weken tijd (397 in totaal) staat Limburg ver bovenaan, maar ook in Zeeland, Gelderland, Friesland en Noord-Brabant zijn ruim 20 coronapatiënten per 100 duizend inwoners opgenomen. Een maand geleden waren de opnamecijfers in Limburg ook het hoogst van Nederland, toen zo’n 10 per 100 duizend inwoners. De enige provincie die nu nog op dat niveau zit is Groningen. De vaccinatiegraad is in Limburg niet bijzonder laag, wel wonen er in de provincie relatief veel ouderen. Sinds half oktober meldt Limburg beduidend meer besmettingen dan de rest van het land, de laatste dagen komen de Zeeuwse cijfers wel dicht bij de Limburgse in de buurt.

Iets kleiner deel van testen blijkt positief

Voor het eerst sinds begin november daalt het percentage positieve testen twee dagen op rij. In de afgelopen week was 22,1 procent van de coronatesten positief, twee dagen eerder was het weekgemiddelde 22,5 procent. Afgelopen dinsdag, de laatste dag waarover testgegevens beschikbaar zijn, was voor het eerst sinds 10 november minder dan 20 procent van de testuitslagen positief: 19,6 procent van de geteste personen bleek besmet te zijn met het coronavirus. Het dalende percentage is een klein lichtpuntje in de sombere coronacijfers.

Minder snelle groei besmettingscijfers, mede door topdrukte teststraten

Deze week zijn weer meer besmettingen gemeld dan de week daarvoor, maar de toename gaat wel iets minder snel dan voorheen. Dat komt zeker voor een deel doordat er nauwelijks plek meer is in de teststraten, van een duidelijke dalende trend is in ieder geval nog geen sprake. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 22.258 positieve testen gerapporteerd, 19 procent meer dan vorige week. Vorige week nam het aantal nieuwe meldingen nog met ruim 40 procent toe. Dagelijks laten ruim 93 duizend personen zich testen bij de GGD, hiermee is de volledige testcapaciteit benut. Het werkelijk aantal besmettingen is dan waarschijnlijk ook een stuk hoger dan het aantal positieve testen. Vrijwel overal in Nederland was een toename te zien, alleen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn deze week net iets minder besmettingen gemeld dan de week daarvoor.