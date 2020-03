Veel lege klassen in Brabant: ‘Kinderen begroeten leerkracht met voetjes of ellebogen’

Meer over het coronavirus

Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Inmiddels is ook Nederland besmet met het coronavirus. In dit dossier leest u alles wat we schrijven over het virus.

Bij 321 Nederlanders is het coronavirus vastgesteld, drie personen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Een groot deel van Italië zit op slot en de beurskoersen leiden ook onder COVID-19. Het laatste nieuws in dit liveblog.

Ter voorbereiding op een mogelijke crisissituatie zoals in China of Italië heeft de vereniging van intensive care-artsen maandag een ‘draaiboek pandemie’ aan de leden gestuurd. ‘In het uiterste geval kunnen we mensen van ­ouder dan 80 niet meer opnemen.’

Dirk Jan, zelf arts, liep corona op: ‘Een mooie oefening voor een gevaarlijker virus’

Olieprijzenoorlog valt samen met coronavirus, en dat merken de beurzen