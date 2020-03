Veel lege klassen in Brabant: ‘Kinderen begroeten elkaar met de voetjes of ellebogen’

Twee leerlingen zitten bij de schooldirecteur op zijn kamer. Hun lerares was er niet wegens ziekte. Beeld Marcel van den Bergh

‘Het is kunst- en vliegwerk op school en we moeten helaas soms ook klassen naar huis sturen’, zegt directeur Geert Simons van basisschool Reigerlaan in Eindhoven. ‘Het is iedere dag weer een nieuwe puzzel’, beaamt zijn collega Marcia van der Wens van Kindcentrum Het Stadshart in Den Bosch, voorheen basisschool het Bossche Broek geheten.

Het is maandag de eerste schooldag in Noord-Brabant na het advies van gezondheidsdienst RIVM aan alle Brabanders om ‘bij verkoudheid, hoesten of koorts’ thuis te blijven. Dat drastische advies, bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijkt op de Brabantse scholen goed te worden opgevolgd.

Docenten en leerlingen die hoesten en proesten of koorts hebben, blijven massaal thuis, met lege klaslokalen tot gevolg. Het RIVM-advies bezorgt niet alleen schooldirecteuren hoofdbrekens, maar ook werkende ouders die opeens opvang moeten regelen voor hun kinderen die met een snottebel thuis op de bank zitten.

Volgens een inventarisatie van Omroep Brabant zaten maandag zeker tienduizend Brabantse schoolkinderen thuis, omdat hun leerkrachten zich ziek hebben gemeld of omdat ze zelf griepverschijnselen hebben. Een basisschool in Geldrop heeft zelfs laten weten in overleg met de onderwijsinspectie de rest van de week dicht te blijven vanwege gebrek aan docenten en leerlingen. Directeur Simons van basisschool Reigerlaan schat dat 20 procent van zijn 450 leerlingen maandag thuis is gebleven – op de twee internationale scholen van de Eindhovense scholenkoepel Salto, waartoe ook Reigerlaan behoort, is dat percentage zelfs tegen de 50 procent. ‘Buitenlandse ouders hebben meer vrees voor het virus’, denkt Simons.

Geen invallers

’s Morgens vroeg kon de schooldirecteur zijn handen nog dichtknijpen dat hij deze dag niet kampte met zieke docenten. Maar toen werd een van de docenten gebeld door de kinderopvang: haar kind kuchte wel erg vaak en ze werd dringend verzocht het op te halen. ‘Ik heb ’s ochtends zelf voor de groep gestaan’, zegt Simons. ‘En ’s middags zijn de kinderen verdeeld over de andere groepen.’

Voor dinsdag hebben drie docenten zich ziek gemeld en invallers heeft Simons niet kunnen regelen, waardoor de kinderen uit twee kleuterklassen en groep 3 niet naar school hoeven komen. Diezelfde problemen doemen voor donderdag op.

In Den Bosch vertelt collega Van der Wens dat ze drie docenten met lichte griepverschijnselen heeft gesommeerd thuis te blijven. ‘Ze zeiden dat ze eigenlijk best konden en wilden werken, maar ze klonken echt te verkouden’, zegt ze. De klassen zijn en worden met kunst- en vliegwerk opgevangen, door de schooldirecteur zelf, de taalspecialist, intern begeleider (soort zorgcoördinator) en een stagiair.

Dat overleg heeft op alle Brabantse scholen plaatsgevonden, afgelopen weekeinde al en ook maandagmorgen: wie is verkouden, en vooral: hoe verkouden? Want normaal gaan de meeste docenten en leerlingen die een beetje snotteren gewoon naar school. Maar door het coronavirus is alles anders en adviseert het RIVM alle Brabanders ook bij milde klachten thuis te blijven.

Beeld Marcel van den Bergh

Geen lege straten

De reden: Noord-Brabant telt niet alleen de meeste vastgestelde coronapatiënten, maar bovendien is van veel patiënten de bron van de besmetting nog onbekend. Het RIVM probeert met een steekproef onder ziekenhuispersoneel de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

De Brabanders lijken het RIVM-advies goed op te volgen – zelfs VVD-leider Klaas Dijkhoff blijft maandag snotterend thuis in Breda, zo laat hij via een filmpje op Twitter weten. Maar dat leidt zeker nog niet tot lege straten of stations. Ook op het vliegveld van Eindhoven lijkt alles business as usual – en zijn er zelfs vluchten van en naar Noord-Italië.

‘We hebben wat meer dan gewoonlijk werknemers die vandaag thuis werken’, zegt woordvoerder Monique Mols van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. ‘Maar dat zijn geen hele grote aantallen, het parkeerterrein hier staat gewoon vol.’

Van een paniekstemming is geenszins sprake, al houdt supermarktketen Albert Heijn wel rekening met extra drukte in de winkels. Het bedrijf meldt dat klanten sommige producten meer kopen dan normaal. Volgens een woordvoerder worden daarom de buffers verhoogd, net als dat gebeurt in de aanloop naar de Kerstdagen.

Complimenten

‘Complimenten aan alle Brabanders die nuchter blijven en hun verantwoordelijkheid nemen bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven’, laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maandag weten. ‘Samen beschermen we de mensen om ons heen.’

Op basisschool Reigerlaan in Eindhoven geven de docenten praktische adviezen aan de leerlingen, zoals niezen in je elleboog. ‘We zijn gewend dat leerkrachten en kinderen elkaar elke morgen de hand te schudden, maar dat doen we nu maar even niet’, zegt directeur Simons. ‘Nu begroeten ze elkaar met de voetjes, of de ellebogen.’

Afgelopen vrijdag heeft juf Maria in groep 5 uitgelegd en uitgebeeld hoe de verspreiding van het coronavirus plaatsvindt. ‘Ze heeft een hoop rode glittertjes op haar handen en in haar ellebogen gelegd en is vervolgens gaan niezen’, vertelt Simons. ‘Aan het eind van de dag zag je die rode glitterjes overal in de school liggen. Zo konden de leerlingen zien hoe snel het zich verspreidt.’