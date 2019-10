‘Veel kwetsbare mensen hebben moeite met het leven, de zorg kan dat niet oplossen’

Landelijk meldnummer

Een jaar na de aankondiging dat er een landelijk meldnummer zou komen voor ‘verward gedrag’ is dat er nog steeds niet. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt dat hij ernaar streeft het nieuwe telefoonnummer per 1 januari 2020 in gebruik te laten nemen. Maar de koepel van gezondheidsdiensten (GGD’s), die volgens Blokhuis de uitvoering zou regelen, laat weten dat er ‘alleen nog maar gesprekken zijn geweest over hoe wij daarin een rol kunnen spelen. We weten nog niet of we het gaan doen en ook niet hoe.’

Stereotypen kunnen ervoor zorgen dat de pen in de hand van de psychotische ‘verwarde man’ verandert in een mes in de angstige en licht-verwarde cognitieve wereld van de agent, betoogt Karlijn Roex, socioloog en auteur van het boek In verwarde staat. ‘Daarmee kunnen stereotypen het verschil maken voor hoe een ontmoeting afloopt: met de knal van een politiekogel of met een gesprek.’ De recent uitgekomen film Joker versterkt volgens haar die stereotypen.

Circa 75 duizend Nederlandse patiënten met psychoses krijgen niet de zorg die ze volgens specialisten nodig hebben. De landelijke richtlijn schrijft voor dat deze mensen, bij wie het contact met de werkelijkheid vervaagt, veel baat kunnen hebben bij psychotherapie. Toch krijgt driekwart van de in totaal bijna 100 duizend psychotische patiënten die therapie niet.

Halverwege de documentaire Verward levert hoofdpersoon Will bewijs voor zijn beweringen. Hij diept uit zijn vuilnisemmer kaaskorsten op van het ontbijt en houdt ze voor de camera. Dan loopt hij zijn portiek uit en wat ligt daar op de stoep? Juist, precies zo’n kaaskorst. Als dat geen onomstotelijk bewijs is dat zijn onderbuurman hem voortdurend in de gaten houdt. Dat hij alles van hem weet. Wat hij eet, wat hij doet, wat hij denkt.