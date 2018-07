Veel kritiek op het gebruik van Britse kindspionnen

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over het inzetten van ‘kindspionnen’. In de strijd tegen terrorisme, bendeoorlogen, drugshandel en kindermisbruik maken de inlichtingendiensten, zo bleek uit een rapportage van het Hogerhuis, gebruik van informatie die door minderjarigen wordt vergaard.

Leden van het Britse Hogerhuis. Foto Reuters

Volgens de regering gebeurt dit op een veilige manier en levert het bruikbare resultaten op. Kinderen wordt niet gevraagd hun ouders te bespioneren.

Britse minderjarigen kunnen nu een maand lang worden ingezet om in het geheim informatie te vergaren over misdaden, waarbij het in de praktijk vooral gaat om drugshandel en aanverwante criminaliteit. Het ministerie wil die termijn verlengen tot vier maanden, zodat de informanten meer tijd hebben. Dat moet de prestatiedruk verlichten. Informanten onder de 16 jaar worden door een volwassene of ouder vergezeld als ze hun begeleider ontmoeten.

Leden van een Hogerhuiscommissie zijn niet gelukkig met deze opsporingsmethode en eisen garanties dat zowel het geestelijke als fysieke welzijn van de jonge informanten niet in gevaar komt. Binnenlandse Zaken is niet scheutig met het naar buiten brengen van informatie, juist ter bescherming van de spionnen. Het wijst erop dat criminaliteit een verwoestend effect heeft op gemeenschappen en vooral op jongeren. Informanten zouden een vergoeding krijgen.

Jenny Jones, vertegenwoordiger van The Greens in het Hogerhuis, zegt verbijsterd te zijn. ‘Ik denk dat de meeste mensen geschokt zijn als ze horen dat kinderen als spionnen worden ingezet en ik betwijfel of het resultaten oplevert, terwijl kinderen worden blootgesteld aan onvoorstelbare risico’s. Het is weer een voorbeeld van de onmenselijkheid in het hart van onze natie.’

Stijgende criminaliteit

Zij en andere collega’s willen onder meer weten hoeveel kinderen tot nu toe zijn ingezet. Ook mensenrechtengroepen als Liberty en Amnesty zijn verontwaardigd, net als de onlangs afgetreden Brexit-minister David Davis die de tactiek in The Guardian ‘moreel verwerpelijk’ noemde.

In een verklaring zei het ministerie dat undercoverinlichtingen van minderjarigen ‘uiterst zeldzaam’ zijn. ‘Dit middel wordt alleen ingezet als het noodzakelijk is en als er geen andere manier is om informatie te verkrijgen die nodig is om criminelen of terroristen te veroordelen.’

Vooral Londen kampt de laatste jaren met een stijgende criminaliteit, waarbij vaak jongeren betrokken zijn. Er zijn geregeld steekpartijen bij bendeoorlogen. Hoofdstedelijke straten worden onveilig gemaakt door zogeheten ‘Moped’-bendes. Dat zijn jongeren op scooters die fietsers of voetgangers op gewelddadige wijze beroven. Vorige maand moest een 14-jarige jongen uit Tottenham voorkomen wegens het plegen van zeven straatroven in een uur tijd.