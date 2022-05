Veel kinderen verdrukt bij liefdadigheidsactie Nigeriaanse kerk: minstens 31 doden

Sandalen zijn achtergebleven bij de sportaccommodatie waar mensen in de verdrukking kwamen, in Port Harcourt, Nigeria. Beeld AP

Bij een sportaccommodatie in Port Harcourt werd eten uitgedeeld door de christelijke gemeente King’s Assembly, volgens de politie. Plaatselijke media schrijven dat een enorme mensenmassa op het evenement was afgekomen. Velen stonden al sinds vrijdag in de rij.

Mensen werden ongeduldig en naar voren begonnen te bewegen. Nog voor het evenement officieel van start ging, werd de poort naar het sportcomplex opengebroken, meldt een politiewoordvoerder. ‘Helaas raakte de menigte geagiteerd. Alle pogingen van de organisatoren om de rust te herstellen mislukten.’

In de drukte kwamen zeker 31 mensen om het leven. Volgens een getuige waren er veel kinderen en een zwangere vrouw onder de slachtoffers. Nog eens zeven mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden op sociale media zijn huilende gezinnen te zien, die voor de ingang van een ziekenhuis voor gewonde kinderen zorgen. Op straat liggen verdwaalde schoenen en sandalen. De Nigeriaanse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd om de exacte omstandigheden van de tragedie te achterhalen. De kerk laat in een verklaring weten ‘diep bedroefd’ te zijn. Ze zegt volledig te zijn overvallen door de enorme opkomst.

STAMPEDE AT POLO CLUB: King's Assembly Church have released official statement on the incident that occurred today at their "Shop For Free" Programme in Port Harcourt.#PHTwitterCommunity pic.twitter.com/NZNYq0tozY — Port Harcourt People (@AskPHPeople) 28 mei 2022

Armoede

In de afgelopen jaren hebben in Nigeria vaker soortgelijke tragedies plaatsgehad tijdens voedseldistributies. Zo werden in 2021 zeven vrouwen vertrapt door een menigte toen een humanitaire instantie voedsel uitdeelde in de staat Borno, in het noorden van het land.

Port Harcourt is de hoofdstad van de Nigeriaanse staat Rivers en ligt in de Nigerdelta. Het is het belangrijkste olieknooppunt van Nigeria, en de grootste producent van olie op het continent. Ondanks die rijkdom leven volgens een recent rapport van de Wereldbank vier op de tien Nigerianen onder de armoedegrens.

Die situatie is nog eens verergerd door de Oekraïense crisis. Doordat de levering van tarwe en gas is gestokt, zijn de prijzen van voedsel en brandstof nog verder gestegen.