Veel kinderen gedood door Saoedische luchtaanval op schoolbus in Jemen

Bij Saoedische luchtaanvallen in Sa’dah, een provincie in het noorden van Jemen, zijn donderdag ten minste 29 kinderen gedood. Dertig raakten er gewond. Zij zaten in een schoolbus, volgens het plaatselijke hoofd van het Rode Kruis.

Samen met een aantal andere Arabische landen voert Saoedi-Arabië strijd tegen de met Iran verbonden Houthi-rebellen in Jemen. In een verklaring laat de coalitie weten dat de bombardementen waren gericht tegen raketinstallaties waarmee woensdag de zuidelijke Saoedische stad Jizan zou zijn bestookt. Zij beschuldigt de Houthi’s ervan kinderen als menselijk schild te gebruiken.

Een woordvoerder van de Houthi’s wijst juist met de beschuldigende vinger naar de Arabische coalitie. Haar vliegtuigen vielen volgens hem een druk plein aan en toonden geen enkel ontzag voor burgerlevens.

Het Rode Kruis laat weten dat bij een van de luchtaanvallen een schoolbus werd geraakt op de markt van Dayhan. ‘Vele doden, en nog meer gewonden, de meesten van hen onder de tien’, twittert Johannes Bruwer, hoofd van het Rode Kruis in Jemen. Abdul-Ghani Nayeb, hoofd medische zaken in Sa’dah, zei tegen persbureau Reuters dat er 43 doden waren gevallen en 61 gewonden. Het was niet onmiddellijk duidelijk hoeveel kinderen er onder de doden zijn. Maar later kwam het Rode Kruis met het nieuws dat er ten minste 29 kinderen gedood waren en 30 gewond.

Houthi's

Sa’dah ligt in het noorden van Jemen vlakbij de grens met Saoedi-Arabië. Dit laatste land voert een coalitie aan van soennitische Arabische landen die sinds 2015 in oorlog zijn met de Houthi’s. Deze rebellen hebben de internationaal erkende regering verjaagd en beheersen de dichtstbevolkte delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De Saoedi’s zien de Houthi’s als een verlengstuk van het sjiitische Iran.

De oorlog in Jemen staat niet op zichzelf. In het hele Midden-Oosten, ook in Syrië, Libanon en Irak, is een strijd gaande om invloedssferen tussen soennieten en sjiieten. Het Westen en Israël staan daarbij achter de soennitische mogendheden, die geholpen worden met wapens en inlichtingen. Het is een ongemakkelijk partnerschap, want mensenrechtenorganisaties verwijten de Saoedi’s en hun Arabische bondgenoten met hun luchtaanvallen veel burgerslachtoffers te maken in ziekenhuizen, scholen en markten.

‘Legitieme militaire operatie’

De coalitie zegt dat dit niet opzettelijk gebeurt. ‘De aanvallen van vandaag waren een legitieme militaire operatie, uitgevoerd volgens het internationale humanitaire recht.’ Zij meent dat de actie gerechtvaardigd was gezien de aanval op de Saoedische stad Jizan. ‘Het bestoken van Saoedi’s is een rode lijn.’ Volgens Saoedische media vielen bij die raketaanval één dode en elf gewonden.

De oorlog in Jemen heeft tot dusver meer dan tienduizend mensenlevens gekost en meer dan twee miljoen mensen van huis en haard verdreven, volgens de Verenigde Naties.