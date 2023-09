Veel grote energiebedrijven bieden panelenbezitters tijdelijk geen meerjarige contracten

Installateurs zijn in Geldrop bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Beeld ANP / Venema Media

Essent, de grootste energie-aanbieder van Nederland, was eerder al gestopt met het aanbieden van contracten voor langer dan een jaar aan klanten met zonnepanelen. ‘Tijdelijk, totdat er meer duidelijkheid is’, zegt een woordvoerder.

Afgelopen week volgden Oxxio en Eneco. De ontwikkeling houdt verband met de aankondiging van energiebedrijf Vandebron, twee weken geleden, dat het klanten met zonnepanelen voortaan ‘terugleverkosten’ laat betalen. Een bedrag van 4 euro tot maximaal 46 euro per maand, afhankelijk van hoeveel stroom klanten terugleveren aan het net.

Voorafgaand aan die opvallende keuze was Vandebron ook een tijdje gestopt met het verkopen van meerjarige contracten voor klanten met zonnepanelen. ‘Door de terugleverkosten kunnen wij klanten met panelen nu wel weer die zekerheid bieden’, zegt CFO Kim Verdouw van Vandebron.

De ontwikkelingen van de laatste weken wijzen erop dat veel energiebedrijven overwegen het voorbeeld van Vandebron te volgen, zegt Tom Schlagwein van prijsvergelijkingssite overstappen.nl. ‘Meerdere leveranciers hebben bij ons al laten weten dat zij plannen hebben om anders met de contracten voor zonnepanelenbezitters om te gaan.’

‘Onbalanskosten’

Kern van de onrust is de salderingsregeling voor zonnepanelen. Die bepaalt dat huishoudens de stroom die zij op zonnige momenten aan het net terugleveren, mogen verrekenen met de stroom die zij afnemen wanneer zon niet schijnt. Dit ‘salderen’ maakt zonnepanelen voor eigenaren zeer lucratief.

Maar voor energiebedrijven is het in toenemende mate problematisch. Op momenten dat de zon schijnt en zij de stroom van hun klanten moeten afnemen, is de elektriciteitsprijs vaak zeer laag of zelfs negatief. Terwijl de stroomprijs in de ochtend of avond, als dure gascentrales aanstaan, een stuk hoger ligt. Met het groeien van het aantal zonnepanelen in Nederland wordt het probleem alleen maar groter.

Daar komt bij dat energiebedrijven door zonnepanelen regelmatig hoge ‘onbalanskosten’ moeten betalen. Wanneer er plotseling meer of minder zon is dan zij eerder hadden ingeschat, moet de netbeheerder daarvoor kosten maken. Bijvoorbeeld door een gascentrale aan te zetten. Die kosten worden verhaald op de bedrijven die te veel of te weinig stroom hebben geleverd.

Deze kosten vingen energiebedrijven tot recent op door hun tarieven te verhogen. In de praktijk komt dat erop neer dat vooral klanten zonder zonnepanelen grotendeels opdraaien voor de verliezen op klanten met panelen. Het maakt ook dat energiebedrijven met veel klanten met zonnepanelen, zoals Vandebron, steeds hogere tarieven gaan vragen en daardoor minder aantrekkelijk worden voor klanten zonder zonnepanelen.

Door het in rekening brengen van de terugleverkosten, waarvan door de Autoriteit Consument en Markt is gesteld dat het is toegestaan, keert Vandebron die trend. Het bedrijf gebruik de extra heffing om de variabele tarieven te verlagen en heeft daardoor een zeer concurrerend aanbod voor klanten zonder panelen. Vervolgens staan concurrenten voor de vraag wat zij zullen doen. Het voorlopige antwoord is bij een aantal bedrijven dus: in elk geval maar even geen lange verplichtingen aangaan.