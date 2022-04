‘Veel Fransen stemmen vandaag niet op Macron of Le Pen, ze stemmen vooral tegen de ander’

Een stembureau in Lyon. Beeld REUTERS

Hoe spannend zijn de verkiezingen?

‘Kijk je naar de peilingen, dan zie je dat de voorsprong van Macron op Le Pen is toegenomen. Twee weken geleden, direct na de eerste verkiezingsronde, had Macron nauwelijks nog een voorsprong, inmiddels is het verschil ongeveer 10 procentpunt. Het ziet er naar uit dat hij gaat winnen.

‘Toch is zijn herverkiezing geen zekerheid, Le Pen heeft betere kaarten dan ooit. Neem de kiezers die in de eerste ronde voor de radicaal-linkse Mélenchon kozen: van ongeveer de helft is niet bekend op wie zij gaan stemmen.’

Net was je bij een protest van de gelehesjesbeweging op de Place de la République in Parijs. Was het druk?

‘Dat viel mee, er stond aan het einde van de ochtend een handjevol mensen. Ze riepen op tot meer burgerparticipatie in de democratie. En een aantal van hen wil vandaag controleren of de stembusgang eerlijk verloopt. Daarnaast pleiten ze voor de invoering van een referendum op burgerinitiatief. Er mag dan grote onvrede zijn over de verkiezingen, de oproep om te protesteren voor meer burgerparticipatie lijkt tot dusverre weinig te hebben losgemaakt.’

Waarom is er dan zoveel onvrede over deze verkiezingen?

‘Veel Fransen stemmen vandaag niet voor Macron of Le Pen, ze stemmen tegen de ander. Dat hoorde ik vanmorgen ook weer bij de stembureaus. Een groot deel van de Macron-kiezers wil hem niet zozeer als president, ze willen voorkomen dat Le Pen president wordt. Andersom geldt hetzelfde. Het gevoel dat de tweede verkiezingsronde draait om stemmen op het minste van twee kwaden, heerst al jaren, maar de vermoeidheid erover lijkt toe te nemen. Daarbij speelt mee dat het anti-Macronsentiment veel groter is dan vijf jaar geleden.’

Waar komt die weerzin tegen Macron vandaan?

‘Frankrijk kampt al lange tijd met een diepe breuklijn tussen het deel van de bevolking dat het goed heeft en het deel dat het leven voortdurend zwaarder ziet worden. Vijf jaar geleden maakte Macron als nieuweling en relatieve outsider de hoop los dat hij het verdeelde Frankrijk zou kunnen verzoenen. Dat is hem niet gelukt. Hij is symbool geworden voor een stedelijk, hoogopgeleid Frankrijk dat profiteert van globalisering.

‘Zo heeft hij de afgelopen jaren een belastingverlaging voor de rijken doorgevoerd, met als achterliggend idee dat zij hierdoor meer investeringen kunnen doen en meer banen zouden creëren. De vraag is of die er ook komen en wie dat dan ten goede komt. De werkloosheid is wel gedaald, maar de ongelijkheid niet.

‘Hierbij speelt mee dat hij zich met name in coronatijd vrij hard heeft uitgelaten over delen van de bevolking. Hij zei zelfs dat mensen die zich niet wilden laten vaccineren eigenlijk geen burgers zijn. Dat zijn forse teksten.’

Als Macron wordt herkozen, wat staat hem dan te doen?

‘Zijn agenda is grotendeels vergelijkbaar met die uit 2017: Frankrijk verzoenen met de globalisering, de breuklijn in de samenleving aanpakken en het pensioenstelsel hervormen.

‘Er zijn de laatste vijf jaar echt wel dingen veranderd, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar Macron zegt dat de gelehesjesbeweging en de coronapandemie hebben voorkomen dat hij zijn hele agenda heeft kunnen doorvoeren. Geef me nog vijf jaar, dan kan ik afmaken waar ik mee ben begonnen, is zijn verhaal.’

Wat betekent het voor Frankrijk als Marine le Pen wint?

‘Deze verkiezingen heeft ze vooral haar sociaal-economische agenda naar voren gebracht. Ze wil de belasting op energie verlagen van 20 naar 5,5 procent, belasting op voedingsmiddelen afschaffen en de Franse landbouw beschermen door flink minder landbouwproducten te importeren. Er zijn grote vragen over de financiële haalbaarheid van haar plannen.

‘Verder wil ze mensen met een Franse nationaliteit voorrang geven op zaken als sociale huisvesting, werk en uitkeringen. Daarvoor moet ze een grondwetswijziging doorvoeren, want daarin staat dat iedereen gelijke rechten heeft. Ze wil dat migranten buiten de EU asiel aanvragen, Frans recht boven Europees recht stellen en grenscontroles mogelijk maken om producten op fraude te controleren. Dat gaat in tegen Europese en internationale afspraken.’

Wanneer weten we meer over wie de verkiezingen heeft gewonnen?

‘Vanavond om 20.00 uur gaan de stembussen dicht, kort daarna worden de eerste exitpolls gepubliceerd. Zeker als de twee kandidaten dicht bij elkaar zitten, geven die geen uitsluitsel. In de loop van de avond zullen steeds meer uitslagen binnenkomen, tot het punt is bereikt waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt: nu valt een winnaar aan te wijzen.’