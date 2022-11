Veel energieprojecten te laat gereed om klimaatdoelen te halen

Windpark van Eneco, 23 km uit de kust tussen Noodwijk en Zandvoort. Het duurt zeven tot tien jaar om een windpark op zee aan te leggen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Zelfs als er nu akkoord gegeven wordt voor de bouw van nieuwe windparken, warmtenetten en voor de productie van groene waterstof, komen ze te laat gereed om te kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen van het kabinet. Dat blijkt uit een inventarisering door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

De NVDE heeft gekeken hoe lang het duurt om bijvoorbeeld een windpark op zee aan te leggen (7 tot 10 jaar), om grootschalige productie van groene waterstof op gang te brengen (8 tot 13 jaar), of een warmtenet uit te rollen (5 tot 15 jaar). Door de lange ‘doorlooptijd’ zal de deadline van 2030 voor veel klimaatdoelen worden gemist, aldus de koepel van bedrijven in de duurzaamheidssector, op basis van een analyse die samen met de groene energiesector is uitgevoerd.

Vorig jaar al stelde onderzoeksbureau CE Delft dat 2022 een cruciaal jaar is, omdat er gemiddeld acht tot tien jaar verstrijkt tussen besluitvorming en realisatie van grote energieprojecten.

Er is meer slecht nieuws: afgelopen september constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de CO2-uitstoot onder de huidige plannen onvoldoende daalt. Vandaag publiceert het PBL de laatste berekeningen, waarin de nieuwe kabinetsvoorstellen zijn verwerkt om de uitstoot verder terug te dringen. Deze plannen komen boven op de bestaande.

Dat de energietransitie zo stroperig verloopt, komt onder meer door de lange tijd die het vergt om vergunningen rond te krijgen, aldus minister Jetten voor Klimaat en Energie. Om de boel te versnellen, verklaarde hij afgelopen september in de Tweede Kamer dat hij meer standaardisatie wil bij het verlenen van vergunningen. Provincies en gemeenten, die nu een flink deel van de uitvoering moeten doen, moeten meer hulp krijgen van experts van de Rijksoverheid. Hoe deze voorstellen worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk.

Volgens NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is er te laat begonnen. Het kabinet heeft zich volgens hem te lang rijk gerekend: ‘De neiging bestond om richting het klimaatdoel te wandelen, om vervolgens te ontdekken dat er gerend had moeten worden.’

Met name projecten waarvoor nieuwe infrastructuur nodig is, vragen veel tijd. Zoals de aanleg van een warmtenet. Vertraging dreigt ook als sectoren onderling afspraken moeten maken, zoals bij de elektrificatie van de industrie, waarbij een fabriek moet worden omgebouwd en er bijvoorbeeld ook nieuwe stroomkabels getrokken moeten worden. ‘Doordat deze projecten vaak niet goed op elkaar aansluiten, gaan doorlooptijden uit de pas lopen’, zegt Van der Gaag.

Volgens de NVDE-voorzitter moet bij grote projecten eigenlijk ‘andersom gedacht’ worden: stel vooraf een deadline vast van bijvoorbeeld twee jaar en reken dan terug wat nodig is om het doel te bereiken. ‘Je moet de puzzel andersom leggen, dan zie je beter wat er nodig is om doelen te bereiken’, stelt Van der Gaag. Nu wordt de lange doorlooptijd volgens hem gezien als iets onvermijdelijks, ‘maar het is natuurlijk geen natuurwet dat een project acht jaar duurt’.