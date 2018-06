Veel doden en gewonden bij explosies in Bagdad

Minstens achttien mensen zijn om het leven gekomen bij twee explosie in de wijk Sadr stad in de Irakese hoofdstad Bagdad. Volgens de politie zijn er ook zo'n negentig mensen gewond geraakt.

De explosies hadden plaats in een moskee in Sadr-stad, een overwegend sjiitische wijk in het noordoosten van Bagdad. De moskee werd gebruikt als opslagplaats voor wapens, munitie en raketten. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zou er munitie zijn ontploft.

Of het om een noodlottig ongeval gaat of dat er sprake is van terroristisch geweld, is nog onduidelijk. Volgens lokale media gaat het om een bomaanslag, die nog niet werd opgeëist. Maar volgens de politie zou de munitie zijn vervoerd. Veiligheidstroepen zijn een onderzoek gestart.

De moskee in Sadr-stad wordt veelvuldig bezocht door aanhangers van de sjiitische geestelijke en voormalige militieleider Moqtada al-Sadr. Hij kwam in mei verrassend als winnaar uit de bus bij de Iraakse parlementsverkiezingen.

Omwonenden helpen mee met zoeken naar mogelijke overlevenden onder het puin. Foto REUTERS

Foto AP