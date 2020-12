Veel besmettingen, ziek personeel; verpleeghuizen staat het water aan de lippen

Een maaltijd staat klaar voor een oudere in een verzorgingstehuis. Beeld ANP

Een op de tien zorgmedewerkers zit ziek thuis of is in quarantaine. Bureaumedewerkers wordt gevraagd om tijdens de kerstvakantie bij te springen, veel kerstverloven zijn ingetrokken. Sommige zorgorganisaties hebben Defensie gevraagd om hulp.

‘Qua impact is de situatie nu welhaast ernstiger dan in de eerste coronagolf toen de verpleeghuizen ook ernstig waren getroffen’, zegt een woordvoerder van Actiz, de branchevereniging van de ouderenzorg. ‘Met het toenemende ziekteverzuim wordt het steeds moeilijker de roosters in te vullen. De werkdruk stijgt voor de collega’s die wel op de vloer staan. De dagbesteding wordt al op veel plekken afgeschaald, maar ouderenzorg kun je niet op pauze zetten.’

Dringende oproep

Daarom doen de bestuurders in de ouderenzorg een dringende oproep aan de burgers om zich aan de coronaregels te houden. ‘Alleen als het aantal coronabesmettingen drastisch afneemt, kan de ouderenzorg weer ademhalen’, zegt bestuurder Aline Poolen van ZorgAccent in Almelo, een zorgorganisatie met veertien woonzorg- en verpleeghuislocaties en daarnaast wijkverpleging.

De ouderenzorgaanbieders in Twente hebben woensdag Defensie om bijstand gevraagd. ‘We hebben veel medewerkers die nog coronaklachten hebben, die net hebben gehoord dat ze besmet zijn of in quarantaine zijn omdat ze in contact zijn geweest met besmette personen’, aldus Poolen. ‘We hebben daardoor nu aanzienlijk minder medewerkers beschikbaar, terwijl we in deze pandemie juist meer personeel nodig hebben. Bijvoorbeeld in de nachtdienst, omdat je niet wilt dat de aanwezige zorgmedewerkers zowel over de besmette als over de niet-besmette afdelingen lopen.’

Zoals veel zorgorganisaties is ZorgAccent blij dat zij deze maanden ondersteuning krijgen van personeel uit de horeca en KLM, dat nu geen werk heeft. ‘Maar de roosters voor de cohortafdeling in de regio met coronapatiënten krijgen we niet afdoende bezet. Daarom vragen we nu ondersteuning van defensiemedewerkers met een zorgdiploma. We willen onze bewoners goede zorg blijven geven, daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten. We zitten dicht tegen het randje.’