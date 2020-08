‘Veel Amerikanen vrezen gewelddadige botsingen, je ziet al demonstranten met helmen en vuurwapens’

Biden-aanhangers nemen deel aan een parade met golfkarretjes om de nominatie van Joe Biden te vieren als presidentskandidaat voor de Democraten. Beeld AFP

Het zullen geen gewone verkiezingen worden, ook omdat president Trump herhaaldelijk heeft gesuggereerd dat er gefraudeerd zal worden door zijn tegenstanders. Persson houdt ook rekening met gewelddadige botsingen tussen linkse activisten en aanhangers van Trump. ‘Daar maken veel Amerikanen zich zorgen over. Ik ga in september een cursus volgen die ook wordt gedaan door Volkskrantjournalisten die naar conflictgebieden worden gestuurd. Ik heb geprobeerd een beschermend of kogelwerend vest te bestellen, maar die zijn uitverkocht. Dat is wel verontrustend. Sommige mensen spreken over een mogelijke burgeroorlog. Dat lijkt me weer overdreven. Maar burgerchaos is best mogelijk.’

Hoe is het voor jou om de Conventies te verslaan? Normaal gesproken zijn het spektakels, deze keer vinden ze vooral online plaats.

‘Ik moet zeggen dat ik de Conventies vier jaar geleden journalistiek gezien niet het interessantst vond. Je treft er geen uitsnede van de bevolking, maar overtuigde partijgangers. Vier jaar geleden was er nog een zekere spanning. De opstandeling Trump greep de macht bij de Republikeinen, bij de Democraten werd Hillary Clinton uitgedaagd door Bernie Sanders. Die spanning is er deze keer ook niet. Dan houd je een voorgeprogrammeerd campagneschouwspel over.’

Ga je wel naar Charlotte, waar de Republikeinen hun Conventie houden?

‘Ja, dat wel. De Democraten deden alles online, maar bij de Republikeinen komen nog een aantal gedelegeerden bij elkaar. Het is toch wel een symbolisch moment. De Republikeinen zijn Trumps partij geworden en hij zal met veel aplomb op het schild worden gehesen.’

Volgens Amerikaanse media was de Democratische Conventie een succes. Joe Biden zou ‘de speech van zijn leven’ hebben gehouden. Hoe zie jij dat?

‘Biden heeft nogal de neiging om te struikelen of in zijn woorden te verdwalen. Deze speech was tot in de puntjes voorbereid en hij kwam overtuigend over. Hij presenteerde zichzelf als het licht tegen het donker van Trump, dat is een Star Wars-mythologie die hier wel aanslaat. Voor het eerst ontlokte hij een beetje enthousiasme bij de linkervleugel van de partij. Ook bij de rechtse tv-zender Fox werd gezegd dat het een goede speech was, onder meer door de Republikeinse strateeg Karl Rove, die voor George W. Bush werkte en nu Trump adviseert.

‘Ik vond wel dat de linkervleugel van de Democraten er bekaaid vanaf kwam. Bij de voorverkiezingen haalden ze toch zo’n 30 tot 40 procent van de stemmen, met kandidaten als Elisabeth Warren en Bernie Sanders. Die mensen heb je straks nodig. Maar misschien is het een juiste keuze. Progressieve steden als New York gaan toch wel naar de Democraten. De winst is te behalen bij de middengroepen, de vrouwen in de voorsteden die er twee jaar geleden voor zorgden dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden wonnen.’

Joe Biden en zijn vrouw Jill Biden hebben online contact met aanhangers tijdens de Conventie op donderdag 20 augustus. Beeld AFP

Biden zocht het midden, Trump lijkt alleen maar extremer te worden.

‘Het is een fascinerende strategie. Met extreme uitspraken versterkt hij zijn basis, die nog fanatieker wordt. De mensen die sterk gepolariseerd zijn worden verder opgejut. De vraag is of hij andere kiezers daarmee niet afstoot. De harde kern van Trump-aanhangers is gebleven. De schil eromheen is wel meer gaan twijfelen. Het beeld bestaat dat de Trump-aanhang vooral bestaat uit witte arbeiders, de beroemde deplorables. Dat komt omdat ze hem aan de overwinning hebben geholpen in een paar beslissende staten. Maar in 2016 verdiende de gemiddelde Trump-kiezer meer dan de gemiddelde Clinton-kiezer. Veel Republikeinen met goede inkomens hebben geprofiteerd van de belastingverlagingen die Trump heeft doorgevoerd. Kijken zij in november naar hun eigen belangen of laten ze moraal en ethiek zwaarder wegen?’

In de media zie je veel Trump-aanhangers die nog altijd trouw zijn aan de president.

‘Veel mensen zien hem nog altijd als de enige die voor ze opkomt. Ik ben net op vakantie geweest in New Hampshire en Vermont. Dat zijn geen Trump-staten, maar ook daar zie je op het platteland veel bordjes van Trump in de tuin. Niet alleen bordjes, ook slogans, posters, vlaggen, versierde oprijlanen, een hele poppenkast. Bordjes van Biden zag je veel minder. Wel bordjes met ‘any functioning adult 2020’.’

Het is goed voorstelbaar dat Biden de meeste stemmen krijgt, zoals Clinton in 2016, maar dat Trump wint door zijn fanatieke aanhang in een paar swing states.

‘Het wordt spannend. Ik zou zeggen dat de verhoudingen ongeveer fiftyfifty zijn, maar Biden heeft een kans van iets meer dan 50 procent, zou ik zeggen. Maar ik wil geen echte voorspelling doen, dat vind ik journalistiek niet verantwoord. Er kan nog zo veel gebeuren tot november. Biden heeft nu een voorsprong van 8 procent in de peilingen, maar dat zegt allemaal niet zo veel. In de staten waar het beslist wordt, zoals Wisconsin, Pennsylvania of Michigan, heeft hij maar een paar procent voorsprong. Dat is heel weinig.’

De tuin van een Trump-aanhanger in Pennsylvania. Beeld AFP

Het worden vreemde verkiezingen door corona en het stemmen per post.

‘Waarschijnlijk laat de uitslag lang op zich wachten. Dat veroorzaakt onduidelijkheid en onzekerheid. Mensen maken zich zorgen over geweld rond de verkiezingen. Trump heeft al gezegd dat hij de uitslag niet zonder meer zal accepteren, hij heeft twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van de verkiezingen. Wat zal de harde kern van zijn aanhang doen? Afgelopen weekend waren er in Portland rellen, waarbij linkse demonstranten uit de Black Lives Matter-hoek botsten met rechtse tegendemonstranten. Je ziet mensen met helmen en schilden, er worden vuurwapens gedragen. Er zijn al een paar doden gevallen bij dit soort confrontaties. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.’

Verheug je je nog wel op het verslaan van deze race?

‘Natuurlijk, het is bijzonder om als verslaggever in de eerste linie van de geschiedenis te staan. Het is ook verfrissend simpel om te beschrijven wat je ziet, gewoon feiten, feiten, feiten. Bij de Black Lives Matter-protesten in Minneapolis voelde ik de hitte van het politiebureau dat in de fik stond. Een verhaal kunnen vertellen terwijl het zich nog afspeelt is het mooiste wat er is. Als privépersoon zie je natuurlijk ook de ellende, maar professioneel is het iets om naar uit te kijken.’