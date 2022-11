Vattenfall verhoogt tarieven vanaf januari; meeste klanten ‘gedekt’ door prijsplafond

Beeld REUTERS

Zij gaan gemiddeld ongeveer 30 euro per maand meer betalen, maakte het energieconcern maandag bekend. De verhoging kwam het concern direct op kritiek te staan. Zo stelde Kamerlid Pieter Omtzigt dat de energieprijzen de afgelopen maanden zijn gedaald, en Vattenfall juist nu de prijzen verhoogt.

Een woordvoerder van het energieconcern erkent dat de timing ‘ongelukkig’ is, maar zegt dat de verhoging vooral te maken heeft met de hoge inkoopprijs voor energie, met name in de maanden juli en augustus, toen de prijzen door het dak gingen. ‘De recente prijsdaling kan die piek, juist op het moment toen we moesten inkopen voor de winterperiode, niet compenseren.’

Vattenfall denkt dat de prijzen in het tweede kwartaal mogelijk weer wat kunnen dalen, maar dit zal afhangen van de verdere ontwikkeling van de energieprijzen. ‘Als de huidige daling doorzet en lang genoeg duurt, zul je dat zeker terug zien in de prijzen’, aldus de woordvoerder. ‘Maar we kunnen dat niet garanderen. Er zijn veel variabelen die een rol spelen, bijvoorbeeld hoe zacht de winter wordt.’

Het energieconcern stelt dat het zijn energieprijzen het afgelopen jaar lange tijd relatief laag heeft kunnen houden, omdat het vaak voor langere tijd (soms jaren vooruit) had ingekocht. ‘Dat voordeel is nu voorbij en daar waarschuwen we ook al sinds maart voor’, aldus de woordvoerder. ‘Daarom is het ook nodig dat het prijsplafond ingaat op het moment dat het echt nodig is.’